LIQID-Studie: Vermögende fühlen sich missverstanden

Berlin (ots) -+++ "Deutschland lebt in einer Neidgesellschaft"+++ Vermögende wollen trotzdem ihren Beitrag leistenVermögende in Deutschland fühlen sich missverstanden - und zeigensich der Gesellschaft gegenüber dennoch solidarisch. Das ist dasErgebnis einer repräsentativen Umfrage des digitalenVermögensverwalters LIQID in Zusammenarbeit mit demMeinungsforschungsinstitut YouGov. Für die Erhebung wurden separatwohlhabende Deutsche mit einem liquiden Gesamtvermögen von mindestens100.000 Euro sowie die Gesamtbevölkerung repräsentativ befragt. DerVergleich mit den Antworten der Gesamtbevölkerung hat zahlreicheGemeinsamkeiten, aber auch erstaunliche Unterschiede zwischen denbeiden Gruppen hervorgebracht. Die Originalergebnisse der beidenUmfragen können als PDF unter https://t1p.de/bfsq undhttps://t1p.de/5n4n heruntergeladen werden.Für drei Viertel der Vermögenden gibt es keinen Unterschiedzwischen der Leistung von Krankenschwestern oder alleinerziehendenMüttern und Managern. Leistung hat in Deutschland also vieleGesichter, doch nicht immer wird sie entsprechend entlohnt. DenVermögenden scheint dieser Umstand noch bewusster zu sein als allenanderen. Jeder Zweite der Vermögenden fühlt sich von der Bevölkerungmissverstanden. Knapp drei Viertel der Vermögenden ist überzeugt,dass wir in einer Neidgesellschaft leben (72 Prozent). Ob vermögendoder nicht - bei der Frage, ob wir in einer Neidgesellschaft leben,sind sich Bevölkerung und Vermögende weitgehend einig: Jeweils nichteinmal ein Zehntel stimmt der Aussage "überhaupt nicht" oder "ehernicht" zu. Mehr als 90 Prozent fühlen sich im Umkehrschluss also mehroder weniger von Neid umgeben - ob als Neider oder Beneidete.Christian Schneider-Sickert, CEO und Mitgründer von LIQID: "Diemeisten Vermögenden in Deutschland haben nicht geerbt oder im Lottogewonnen, sondern haben sich ihr Vermögen hart erarbeitet. DiesenMenschen fühlen wir uns von LIQID verpflichtet. Wir möchten ihnenhelfen, ihren verdienten Wohlstand zu bewahren und zu mehren, damitsie ihren Lebensstandard auch im Alter halten können." Neben Aktien-und Anleihefonds ab einer Mindestanlagesumme von 100.000 Euro bietetder digitale Vermögensverwalter seinen Kunden auch einen exklusivenZugang zu alternativen Anlageklassen wie Private Equity und PrivateEquity Real Estate (unternehmerischen Immobilienbeteiligungen) -hierbei jeweils ab 200.000 Euro.Damit stellt LIQID seinen Kunden nicht nur verschiedeneMöglichkeiten zur Verfügung, ihr Kapital zu mehren. Vielmehr trägtdas Berliner Fintech auf diese Weise auch einem wichtigen Anliegender Vermögenden Rechnung: In ihrer Eigenschaft als Investoren wollenviele ihr wachsendes Kapital auch dazu nutzen, der Gesellschaft etwaszurückzugeben. "Vermögende sind in der Regel verantwortungsbewussteMenschen, die sich etwa als Unternehmer für ihre Angestellten oderMitarbeiter einsetzen. Dafür verdienen sie Anerkennung und Respekt.Und nicht Neid oder Unverständnis", mahnt ChristianSchneider-Sickert.Die Selbstlosigkeit in Steuerfragen hat natürlich ihre Grenzen:Eine Vermögensteuer sehen die Vermögenden kritischer als andere. Dochdiese Haltung ist weit weniger absolut, als das Klischee erwartenließe: Nur etwas mehr als ein Fünftel lehnt eine Vermögensteuerkategorisch ab, bei der übrigen Bevölkerung ist es rund ein Zehntel.Je höher aber das Vermögen, desto mehr nähern sich die beiden Gruppenan: Gefragt, ob die Steuer bereits ab einem liquiden Vermögen von500.000 Euro gelten soll, gehen die Meinungen noch deutlichauseinander. Wird die Grenze auf eine Million Euro hochgesetzt,herrscht nahezu Einigkeit. So kritisch, wie vielleicht erwartet,stehen die Deutschen und ihre Vermögenden steigenden oderzusätzlichen Steuern also gar nicht gegenüber. Nur übertreiben solltees der Finanzminister nicht: Ein Viertel aller Befragten würde beiweiter steigenden Steuern eine Auswanderung erwägen, bei denVermögenden ist es fast ein Drittel.Für die repräsentative Studie hat YouGov insgesamt 2.006 Personenzwischen dem 9. und 11. September in einer Online-Umfrage zu denThemen Vermögen, Leistung und Steuer befragt.Über LIQID:LIQID versteht sich als unabhängige digitale Alternative zurPrivatbank. Neben der klassischen Vermögensverwaltung in Aktien- undAnleihefonds ab 100.000 Euro, darunter auch nachhaltigen Angeboten,bietet das 2016 gegründete Berliner Fintech erfahrenen Anlegern ab200.000 Euro auch den Zugang zu alternativen Anlagenklassen wiePrivate Equity und Private Equity Real Estate (unternehmerischeImmobilienbeteiligungen). Bei der Entwicklung und Umsetzung seinerAnlagestrategien arbeitet LIQID in enger Partnerschaft mit denExperten von HQ Trust, dem Multi-Family-Office der Familie HaraldQuandt, zusammen. Neben HQ Trust zählen der LondonerPrivate-Equity-Investor Tosca, Project A Ventures und Dieter vonHoltzbrinck Ventures zu den Gesellschaftern von LIQID.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHbrunowsky@brunomedia.de+49 170 462 1440Unternehmenskontakt LIQID:Harald EhrenLIQID Investments GmbHharald.ehren@liqid.de+49 162 21 66 952Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell