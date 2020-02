LINKE-Politiker Bartsch: CDU und FDP haben nach Thüringen ein Glaubwürdigkeitsproblem

Berlin (ots) - Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zumMinisterpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD hat nach Auffassung desLinksfraktionchefs im Bundestag, Dietmar Bartsch, CDU und Liberale in eineVertrauenskrise gestürzt. "Der 5. Februar 2020 hat das politischeKoordinatensystem nachhaltig verändert", schreibt er in einem Gastbeitrag fürdie in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe).Konservative und Liberale hätten die Glaubwürdigkeit, nicht mit der Rechtsparteizusammenzuarbeiten, verloren. "Dammbruch ist Dammbruch", so Bartsch. Dasverändere seiner Meinung nach die Ausgangslage für die kommende Bundestagswahl."Wer CDU und FDP wählt, kann sich nicht mehr sicher sein."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4530121OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell