Köln (ots) - DIE LINKE-Politiker Gregor Gysi genießt es, nach derAufgabe des Fraktionsvorsitzes gelassener geworden zu sein. In einemInterview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio sagt Gysi: "Meine Kindersagen, ich höre anders zu. Das liegt daran, dass ich Verantwortungabgegeben habe."Eines habe sich, so Gysi, aber nicht verändert: "Ich habe gedacht,wenn ich den Fraktionsvorsitz abgebe, habe ich mehr Zeit. Das war einIrrtum."Trotzdem sei die Beziehung zu seinen Kindern anders als früher.Gysi mit einem Augenzwinkern: "Mein Sohn hat seinen Job in Berlin undwohnt bei mir von Montagabend bis Freitagfrüh. Es gibt da einenStreit. Ich hatte früher für ihn allein das Sorgerecht. Heute glaubter über mich das alleinige Sorgerecht zu haben. Noch wehre ich mich,aber nur begrenzt."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" äußert sich Gysi auch zuStreitigkeiten innerhalb seiner Partei im vergangenen Jahr: "Wirhaben so viele Meinungsverschiedenheiten wie die Grünen. Mit einemUnterschied: Bei den Grünen dringt das nie nach außen. Bei uns dringtsie schon nach außen, bevor es die Meinungsverschiedenheit überhauptgibt."Gysi bedauert im RTL Radio-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" diemangelnde Geschlossenheit seiner Partei: "Eigentlich müssten wir alsdas Gegenüber für die AfD gelten. Doch leider gelten die Grünen alsGegner. Weil wir uns streiten, werden wir nicht als das Gegenüber derAfD wahrgenommen."Über seine erneute Zusammenarbeit mit Harald Schmidt für denn-tv-Jahresrückblick sagt Gysi: "Wir sind uns ähnlich. Er darf einenScherz auf meine Kosten machen, ich auf seine. Er ist sehr lang, ichbin sehr kurz. Das passt schon deshalb gut zusammen.""Aufreger 2018" war für Gregor Gysi der Diesel-Skandal: "Weil diePolitik dabei Glaubwürdigkeit verliert. Der Grund: Die Regierungdrückt sich die ganze Zeit davor zu sagen, dass VW bei Wagen mitSchummel-Software in vollem Umfang schadensersatzpflichtig ist. Sowird das politische Establishment immer weiter abgelehnt."Für die Festtage hat Gregor Gysi einen Wunsch: "Ich liebe zuWeihnachten Besinnlichkeit und 'Stille Nacht, heilige Nacht'. Dennich glaube nicht an Gott, fürchte aber eine gottlose Gesellschaft."Das vollständige Gespräch mit Gregor Gysi hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL RadioDeutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.