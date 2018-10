LINDE-Aktie verzeichnet aktuell Kursgewinn: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Heute startete die LINDE-Aktie mit 183,05 Euro in den Börsentag. Vergleicht man das mit dem letzten Schlusskurs in Höhe von 182,90 Euro, ergibt sich eine Veränderung um 0,60 Prozent. Die aktuellen Zahlen zeigen einen Kurs von 184,00 Euro. Somit liegt die Veränderung der DAX -Aktie auf Monatsbasis bei 4,93 Prozent. Weiter zurück geschaut ergibt sich ein anderes Bild: Um 5,33 Prozent verändert sich also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.