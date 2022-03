LILYSILK bringt zweite Frühjahrskollektion 2022 und neue unverwechselbare Designs auf den Markt

Los Angeles, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, brachte am 21. März ihre zweite Frühjahrskollektion 2022 auf den Markt. Sie läutet den offiziellen Beginn der Frühjahrssaison ein und setzt die kreative Richtung der Saison mit noch mehr unverwechselbaren, eleganten und unverwechselbaren Designs fort.Mit einer einzigartigen Verschmelzung von Art Deco, Erdtönen und modernen Stilen als ästhetisches Thema dieser Saison erforscht das LILYSILK-Team weiterhin das Unerwartete mit Geschmack und Raffinesse und weicht von seiner minimalistischen, neutralen Signatur ab, um asymmetrische Falten und Raffungen zu entdecken. Die Marke stellt außerdem drei neue charakteristische Designs vor – Peony, die elegante Pullover-Seidenbluse (https://www.lilysilk.com/us/elegant-pullover-silk-peony-blouse.html), Magnolia, das wandlungsfähige plissierte Seidencamisole, (https://www.lilysilk.com/us/versatile-pleated-silk-magnolia-camisole.html) sowie Daisy, das plissierte Seidenkleid (https://www.lilysilk.com/us/pleated-silk-daisy-dress.html) – und Poppy, den minimalistisch-ästhetischen Seidenrock (https://www.lilysilk.com/us/minimalist-aesthetic-silk-poppy-skirt.html), der auf Instagram das meistgefragte Produkt der Marke ist.Peony, die elegante Pullover-Seidenbluse, hat weite Puffärmel und einen dezenten, aber dennoch sexy V-Ausschnitt. Der abnehmbare Seidenschal kann je nach Geschmack gebunden oder offen gelassen werden. Magnolia, das wandlungsfähige plissierte Seidencamisole mit handgefertigten Falten und tiefem Ausschnitt, kann mit allem kombiniert werden, von Jeans bis zu Röcken. Der fließende Schnitt und der unregelmäßige Saum des plissierten Seidenkleids Daisy strahlen eine feminine, romantische Atmosphäre aus. Der gefragte, schräg geschnittene Modell Poppy, der minimalistisch-ästhetische Seidenrock, ist eine moderne Interpretation eines Klassikers aus den 90er Jahren mit einem verdeckten seitlichen Reißverschluss, der die Aufmerksamkeit auf die Form lenkt.Diese Designs treten in die Fußstapfen von LILYSILKs jüngstem Kultprodukt, dem SOS-Shirt, das in der ersten Frühjahrskollektion 2022 vorgestellt wurde. Es ist ein Klassiker und ein Muss für jede moderne Frau. Dank seiner Vielseitigkeit von morgens bis abends, seines bequemen Designs und seiner außergewöhnlichen Seidenqualität bietet es seiner Trägerin mühelose Eleganz.„Wir freuen uns, diese zweite LILYSILK Frühjahrskollektion 2022 zur Feier der Frühlings-Tagundnachtgleiche auf den Markt zu bringen", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Wir hoffen, dass diese Kollektion Frauen mehr Energie geben kann und sie dazu inspiriert, zu lieben, zu schätzen und spektakulär zu leben."Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu inspirieren, spektakulär und nachhaltig zu leben, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu kümmern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1771026/LILYSILK_Launches_Second_Spring_2022_Collection_New_Iconic_Designs.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,+1 909-861-1680,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell