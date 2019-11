LIGNOLOC® zum Produkt des Jahres ausgezeichnet

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) - Der schießbare Holznagel überzeugt die Jurydes Callwey VerlagesAm 25. September 2019 ehrte der Callwey Verlag gemeinsam mit dem DeutschenArchitekturmuseum und namhaften Partnern zum neunten Mal die "Häuser des Jahres- die besten Einfamilienhäuser". Erstmals wurden auch die "Produkte des Jahres"gekürt. LIGNOLOC Holznägel wurden dabei in der Kategorie "Beschläge"ausgezeichnet.Häuser bestehen aus der Summe ihrer Teile. Das wissen auch die Auslober desArchitektur-Wettbewerbes "Häuser des Jahres", die jährlich die herausragendstenEinfamilienhäuser auszeichnen. Erstmals lud der Callwey Verlag auch Herstellervon Bauprodukten ein, ihre Innovation zum "Produkt des Jahres 2019"einzureichen. Unter 50 Einreichungen wurden 19 Gewinner in 14 Kategorien gekürt.In der Kategorie "Beschläge" wurden der schießbare Holznagel LIGNOLOC von BECKund die Farbbeschichtung "Kosmos Schwarz" von Karcher ausgezeichnet."Radikale Innovationen brauchen kreative Promotoren. Die Expertenjury hat unsdurch ihre Anerkennung attestiert, dass LIGNOLOG auch bei den Architektenangekommen ist", bedankt sich Stefan Siemers, BECK Forschungs- undEntwicklungsleiter bei der feierlichen Preisverleihung im DeutschenArchitekturmuseum (DAM) am 25. September 2019 in Frankfurt. Alle eingereichten50 Arbeiten und alle Produkte des Jahres sind noch bis 24. November in einerAusstellung im DAM zu sehen.Den mit 10.000 EUR dotierten ersten Preis bei den "Häusern des Jahres" gewannhehnpohl architektur für das Objekt "Respekt" - ein urbildliches Backsteinhausmit modernem und spannendem Inneren.Weitere Infos unter http://haeuser-des-jahres.com.Kontakt:BECK - Raimund BECK KGCornelia SchmidTel.: +43 7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell