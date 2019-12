LIGNOLOC® gewinnt German Design Award 2020

Mauerkirchen (ots) - Innovativer Holznagel der Raimund Beck KG überzeugt JuryDer Rat für Formgebung gab am 22. November 2019 die Gewinner des German DesignAward bekannt. Die österreichische Raimund BECK KG konnte sich mit LIGNOLOC® -dem ersten magazinierten Nagel aus Holz - eine Nennung als "Winner" in derKategorie "Excellent Product Design - Workshop and Tools" sichern. DiePreisverleihung findet am 7. Februar 2020 im Rahmen der Ambiente 2020 inFrankfurt am Main statt.LIGNOLOC® ist der erste magazinierte Nagel aus Holz, der per Druckluftnaglerohne Vorbohren in den Holzwerkstoff geschossen wird. Er ersetzt damit denklassischen Nagel aus Stahl. Eine echte Innovation, die umweltfreundlich undnachhaltig ist und einen noch puristischeren Umgang mit Holz - ohne jeglichesMetall, Leim oder Ähnliches - ermöglicht. "Wir sind unglaublich stolz darauf,dass unser Produkt, das normalerweise ganz unbemerkt die tragende Rolle spielt,im Fokus der Aufmerksamkeit steht und mit einem so hochrangigen Preis gewürdigtwird", freut sich Stefan Siemers, Director Research & Development bei BECK.Christian Beck, CEO & General Manager des Unternehmens, ergänzt: "Wir glaubendaran, dass auch in unserer Branche die Ökologie Schritt für Schritt Eingangfindet und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, Befestigungslösungennachhaltiger zu gestalten." Das LIGNOLOC® Holznagelsystem spiegelt deninnovativen Ansatz des Unternehmens wider, Befestigungstechnik neu zu denken undTechnologien zu entwickeln, die qualitativ bessere Verbindungen schaffen undvöllig neuartige Anwendungen ermöglichen.Internationale AuszeichnungDer German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates fürFormgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zupräsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen ausdem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die wegweisend in derinternationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte Award zählt zu denanerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreisehinaus hohes Ansehen.Seit seiner Premiere 2012 ist der German Design Award stark gewachsen. Damalswurden rund 1.500 Einreichungen der Jury präsentiert. In diesem Jahr waren esmehr als 5.000. Die große internationale Resonanz des German Design Award wirddurch die Teilnehmerzahlen untermauert: Der Anteil internationaler Einreichungenlag bei rund 55 %.Der German Design Award 2020 reiht sich ein in eine Reihe namhafterAuszeichnungen, mit denen LIGNOLOC® bisher bedacht wurde. DaruntermaterialPREIS2018, Green Product Award 2018, Innovationspreis Architektur +Bauwesen 2019 und Best Product Award 2019 - Häuser des Jahres.Kontakt:BECK - Raimund BECK KGCornelia SchmidPublic Relations+43(0)7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128384/4456726OTS: BECK Fastener Group - Raimund BECK KGOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell