LHN Ltd: Klartext!

Der LHN Ltd-Kurs wird am 27.07.2019, 22:30 Uhr mit 0.14 SGD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses LHN Ltd auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt LHN Ltd damit 28,65 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -2,96 Prozent. LHN Ltd liegt aktuell 28,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei LHN Ltd aktuell 1,21. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". LHN Ltd bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der LHN Ltd von 0,132 SGD ist mit -22,35 Prozent Entfernung vom GD200 (0,17 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,14 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,71 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der LHN Ltd-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.