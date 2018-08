LG erweitert Ultra-Premium-Reihe mit neuen Produkten und Weinkeller im Blickpunkt

Neben Premium-Trockner und Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteilunten) ist dies die erste Erweiterung von LG SIGNATURE seit derEinführung auf dem Markt 2016Berlin (ots/PRNewswire) - LG Electronics (LG) wird eineexpandierte LG SIGNATURE Ultra-Premium-Produktpalette bei der IFA2018 in Berlin präsentieren, in deren Mittelpunkt ein Weinkeller, einTrockner und eine Kühlkombination mit unterem Gefrierteil stehen.Das Konzept The Art of Essence war die Inspiration, auf die sichdie Markenphilosophie von LG SIGNATURE stützt, die 2016 auf dem Marktlanciert wurde. Produkte von LG SIGNATURE wurden von allenProduktmerkmalen befreit, die vom eigentlichen Innovationsgeist derMarke ablenken. Auf diese Weise kommt der optimierte und schlankeLook zustande, der beispielhaft für Produkte mit höchster Qualitätsteht und den Besitzern das Gefühl von Exklusivität bietet.Im eleganten Metallrahmen des exklusiven LG SIGNATURE Weinkellerkann man 65 Flaschen aufbewahren und er zeichnet sich durchzahlreiche innovative Technologien wie Multi-Temperatur-Steuerungaus, die eine ideale Lagerung von unterschiedlichen Weinartenermöglicht. Der Schubladen-Kühlschrank mit automatischem Lift erlaubtmit nur einem Tastendruck einen leichten Zugriff auf den darinbefindlichen Wein. Mittels Spracherkennung kann die Tür geöffnet oderdas Innenlicht eingeschaltet werden, um dessen Inhalt durch dasabgedunkelte Glas zu sehen. Das spart Energie und vermeidetunerwünschte Exposition gegenüber Sonnenlicht.In diesem Jahr wird die Palette von LG SIGNATURE zum ersten Malauch durch einen erstklassigen Wäschetrockner ergänzt. Der 10 kgfassende Trockner kann die Wäschemenge innerhalb der Trommel erkennenund die Einstellungen entsprechend anpassen, ohne dass der Bedienereingreifen muss. Eine Funktion zur Schnelltrocknung wird durch dashochmoderne Condenser Automatic Cleansing System ergänzt, dasströmendes Wasser einsetzt, um Flusenansammlung zu beseitigen, damitder Trockner kontinuierlich mit höchster Effizienz läuft.Die neue LG SIGNATURE Kühl-Gefrierkombination (mit Gefrierteilunten) zeichnet sich durch vielfältige fortschrittlichste Leistungenaus, darunter ein automatischer Lift, um die Kühlfächer auf Augenhöhezu bringen und leichter auf die Kühlware zugreifen zu können. Dieoptimierte Funktion Auto Door Open erkennt, wenn sich eine Personnähert und öffnet die Tür automatisch zweimal so weit wie vorher -eine wirklich bequeme Erleichterung, wenn man lauterLebensmitteleinkäufe in den Armen hält.Um die Ästhetik und die hochmoderne Technologie des Weinkellers inden Blickpunkt zu stellen, hat LG SIGNATURE mit James Suckling alsPartner kooperiert, der in internationalen Weinkennerkreisen eineprominente Persönlichkeit ist und dessen Kritiken weithin gelesen undanerkannt sind. Herr Suckling wird mehrere Weinverkostungen fürVIP-Gäste am Stand von LG SIGNATURE auf der Messe Berlin am 30. und31. August durchführen und die Fähigkeiten des Weinkellers erläutern,um den Geschmack eines Weins zu bewahren oder sogar zu verbessern.Die französische Winzerei Lou Dumont wird ebenfalls vor Ort sein, umBesuchern eine Probe ihrer besten Jahrgänge zu kredenzen."Die Verbindung aus wunderschönem Design und den neuestenTechnologien und die Tatsache, gleichzeitig der Essenz eines Produktstreu zu bleiben, ist das, was LG SIGNATURE ausmacht", sagte SongDae-hyun, Präsident der Home Appliance & Air Solution Company von LG."Die Erweiterung unserer LG SIGNATURE-Kollektion auf sieben Produktegibt noch mehr Konsumenten die Möglichkeit, die Freude als Besitzereines Haushaltsgeräts zu erfahren, das einem Kunstwerk ähnelt."Besucher des Messestands von LG in Halle 18 währende der IFA habendie Chance, die neuesten Produktergänzungen der LG SIGNATURE-Reiheselbst zu sehen.Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LGSIGNATURE vereinigt das Beste an Technologie und Design von LG untereiner Marke und bietet Verbrauchern damit eine Auswahl, die sichdurch raffinierte Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. ZumSpektrum der LG SIGNATURE-Produkte gehören aktuell einDoor-in-Door-Kühlschrank, eine TWINWash-Waschmaschine, einSpezial-Luftreiniger/-Luftbefeuchter und das preisgekrönte TV-Gerät"Wallpaper" OLED TV W7. Alle LG SIGNATURE-Produkte haben einesgemeinsam: sie bieten kompromisslose Qualität und konzentrieren sichauf das Wesentliche. LG SIGNATURE-Produkte haben eine ganze Reihevon Preisen der Branche für technische Innovationen und ausgefeiltesDesign gewonnen. www.LGnewsroom.com