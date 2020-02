LG Uplus siegt mit 5G VR-Innovation bei Glomo Awards

Peking (ots/PRNewswire) - Nachrichtenmeldung von China.org.cn: LG Uplus siegtmit 5G- VR-Innovation bei GLOMO Awards.Der südkoreanische Mobilfunkbetreiber LG Uplus wurde für seine 5G-VR-Servicesbei den Global Mobile (GLOMO) Awards 2020 mit dem Preis für die beste mobileInnovation im Bereich Medien und Unterhaltung ausgezeichnet. Das Unternehmen hatbei dem Wettbewerb mit seinen 5G-VR-Services überzeugt.Mit den GLOMOs werden Unternehmen und Personen gewürdigt, die in der rasantvoranschreitenden Mobilfunkbranche überragende Innovationsarbeit leisten. DieAwards werden für besondere Leistungen in 35 Kategorien vergeben - von mobilenApps über Smartphones und technologischer Vielfalt bis hin zu Führungskultur.Ausrichter der Awards ist die GSMA, ein Industrieverband, der die Interessen vonüber 750 Mobilnetzbetreibern auf der ganzen Welt vertritt.Der 5G-VR-Service von LG U+ ist weltweit eine Neuheit im kommerziellen5G-Segment. Der preisgekrönte Service U+VR bietet über 1500 VR-Erlebnisse wie 3DVR-Videos und 4K-Videos in UHD (ultra high definition)-Qualität. Der Servicebietet eine gigantische Bibliothek mit Inhalten, die eine vielfältige Gruppe anKonsumenten anspricht, darunter Spiele, Aufführungen, Live-Sport, Filme,Panorama-Galerien, Bildungsinhalte, Comedy und Lifestyle-Videos.Laut der Jury ist U+VR "ein seltenes Beispiel für das verfügbare Potenzial, wenn5G und VR auf geschickte Weise kombiniert werden - es überwindet Bandbreiten-und Latenzhürden und nutzt gleichzeitig einen durchdachten Ansatz beimBenutzererlebnis" und "ebnet den Weg für echte mobile VR".LG U+ hat seinen 5G-Service Anfang April 2019 auf den Markt gebracht und bietetihn bislang in 85 Städten in ganz Südkorea an. Die UHD-Video- und VR-Servicessollen kontinuierlich weiterentwickelt werden, außerdem wird an neuenkommerziellen Anwendungen mit 5G-Unterstützung gearbeitet. Dafür sind die besten5G-Netze erforderlich, um das erwartete Erlebnis zu garantieren.Lee Hyuk-ju, CFO von LG U+, erklärte bei einer Pressekonferenz am 7. Februar,dass die Unternehmensperformance 2019 die Erwartungen übertrof fen habe (sowohlim Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft). Lee wies dabei explizit auf denBeitrag von 5G hin.Laut den Geschäftsberichten der drei großen Mobilfunkbetreiber in Südkorea (KT,LG U+ und SKT) für 2019 hat das 5G-Geschäft in dem Berichtsjahr dieGewinnsituation aller Unternehmen verbessert. LG U+ erzielte demnach einUmsatzwachstum von 5,6 Prozent - der beste Wert unter den drei großenNetzbetreibern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095740/LG_U_5G.jpgPressekontakt:Xiaoqing Yan8610-88828304Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137002/4531715OTS: China.org.cnOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuell