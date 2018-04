LG Stuttgart: Kontoführungspreise der Kreissparkasse Böblingen bei Immobiliendarlehen rechtswidrig

Hamburg (ots) - Das Landgericht Stuttgart hat die KreissparkasseBöblingen mit Urteil vom 16.03.2018 - 14 O 243/17 - verurteilt, ohnerechtlichen Grund von ihren Kunden eingezogene Gebührenzurückzuzahlen. Die Kreissparkasse hatte von den klagendenDarlehenskunden sogenannte Kontoführungspreise verlangt. Über dieJahre hatte die Kreissparkasse Böblingen aufgrund einerentsprechenden Vertragsklausel Gebühren vereinnahmt, die sie nach demUrteil des Landgerichts nun samt einer Verzinsung in Höhe von 2,5Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zurückzahlen muss.Die entsprechende Vertragsklausel in Ziffer 2.4 desVertragsformulars der Kreissparkasse Böblingen wertete dasLandgericht als unwirksam. Bestimmungen in AllgemeinenGeschäftsbedingungen eines Kreditinstituts, in denen für die Führungdes Darlehenskontos durch das Kreditinstitut ein Entgelt(Kontoführungsgebühr) gefordert wird, unterlägen nach § 307 Abs. 3Satz 1 BGB der richterlichen Inhaltskontrolle und seien imBankverkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1BGB unwirksam, führte das Landgericht Stuttgart aus. DieKreissparkasse habe die Gebühren zurückzuzahlen, weil sie diese ohneeinen Rechtsgrund von ihren Kunden erlangt hatte. Das Rechtsmittelgegen die Verurteilung der Kreissparkasse ließ das Landgericht nichtzu."Damit ist die Entscheidung bezüglich der zu Unrecht vereinnahmtenKontoführungspreise rechtskräftig", erklärt der Hamburger FachanwaltPeter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. Die Fachanwaltskanzlei HAHNRechtsanwälte mit Standort auch in Stuttgart hatte die Kundengegenüber der Kreissparkasse Böblingen vertreten. "Wir bieten Kundender Kreissparkasse Böblingen eine kostenfreie Erstbewertunghinsichtlich ihrer Rückforderungsmöglichkeit an", teilt Anwalt Hahnmit. "Man sollte die Kreissparkasse Böblingen damit nicht durchkommenlassen. Die Gebühren halten einer Rechtsprüfung nicht stand. ZurPrüfung reicht uns ein Blick in den Darlehensvertrag". Hahn schätzt,dass seit Juni 2010 bis ca. Anfang 2016 nahezu jederImmobiliendarlehensvertrag der Kreissparkasse Böblingen von diesemUrteil betroffen sein dürfte. Als bedenklich bewertet Hahn, dass dieKreissparkasse die Gebühren in den Kontoauszügen als Zinsendargestellt hat. "Zinsen sind diese Gebühren gerade nicht. Da dasLandgericht Stuttgart sich eindeutig positioniert und deshalb auchkein Rechtsmittel zugelassen hat, sind die Erfolgsaussichten einerRückforderung sehr gut", erklärt Hahn. "Um jedoch zudem an die denKunden ebenfalls zustehende Verzinsung der zu erstattenden Gebührenzu gelangen, wird allerdings wohl anwaltliche Unterstützung nötigsein", glaubt Hahn.Darüber hinaus habe er mit der Kreissparkasse Böblingen über dieWiderruflichkeit des Darlehens gestritten. Insofern liegt noch keineRechtskraft vor. Der Widerruf eines Immobiliendarlehens wegenfehlender oder fehlerhafter Angaben in den Vertragsunterlagen führtnach Hahn rechtlich zur vollständigen Rückabwicklung undwirtschaftlich zur Möglichkeit, sein Immobiliendarlehen ohne Zahlungeiner Vorfälligkeitsentschädigung zu aktuellen Marktzinsenumzuschulden. "Die Prüfung hinsichtlich einer Widerrufsmöglichkeitkönnen wir aufgrund unserer hohen Spezialisierung kostenfreidurchführen", teilt Hahn abschließend mit.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucher- undVersicherungsrecht tätige Kanzlei, die die Anleger- undVerbraucherseite vertritt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit 20 Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann, seit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Peter Hahn und Petra Brockmann sindFachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwältevertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeitfünfzehn Anwälte, davon sind sechs Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte in Bremen, Hamburg undStuttgart.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell