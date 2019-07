Die besondere Video-Serie verbindet die LG SIGNATURE Philosophieder "Perfektion" mit den weltbesten Profi-GolferinnenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Electronics (LG) hatzeitgleich zum 25jährigen Jubiläum der Evian Championship seinedigitale Kampagne LG SIGNATURE Perfection gestartet. Das "LadiesProfessional Golf Association (LPGA)"-Turnier - seit 25 Jahren derInbegriff von Golf-Perfektion - ging am 28. Juli erfolgreich zu Endeund unterstrich einmal mehr seinen wichtigen Beitrag für dieChampions, die Bekanntheit des Damengolfs sowie die Förderung vonjungen und talentierten Golferinnen von morgen.Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8582851-lg-signature-evian-championship/Im Mittelpunkt dieser digitalen Kampagne steht die Idee derPerfektion - eine Philosophie, die sowohl zu LG SIGNATURE als auchzur Evian Championship gehört: erstere steht für eineUltra-Premium-Produktlinie von Unterhaltungselektronik undHaushaltsgeräten, letztere bietet den idealen Rahmen für einen fairenWettbewerb, in dem sich die besten Golferinnen der Welt, dieunzählige Stunden dem Streben nach Perfektion widmen, messen können.Die Kampagne veranschaulicht in drei Videos die drei Etappen, dieAthleten auf dem "perfekten Weg zum Sieg" durchlaufen müssen:"Training", "Fokus" und "Gewinn". Jedes Video setzt die Marke LGSIGNATURE zusammen mit den weltbekannten Golferinnen Chun In-gee undPark Sung-hyun in Szene, die beide das unbeirrbare Streben der Markenach Perfektion verkörpern.Die Kampagne stellt das Beste von LG SIGNATURE in den Mittelpunkt,darunter die Waschmaschine, den Kühlschrank sowie den kürzlichhinzugefügten Weintemperierschrank. Im Rahmen der diesjährigenVeranstaltung war der mit Spannung erwartete LG SIGNATUREWeintemperierschrank während des gesamten Turniers für alle Profisund Fans aus erster Hand erlebbar. Zudem spielt er in der dritten undletzten Episode der Video-Kampagne auch eine Hauptrolle. DerWeintemperierschrank bietet in seinem eleganten Metallgehäuse Platzfür bis zu 65 Flaschen und ist mit vielen innovativen Funktionenausgestattet, wie z. B. mit einer Multi-Temperatursteuerung, dieideale Lagerbedingungen für alle Weinarten schafft. Zu weiterenFunktionen gehören eine automatische Hubfunktion zurSchubladenöffnung sowie eine Spracherkennungstechnologie für einebessere Steuerung. Mit seiner unvergleichlichen Ästhetik, für die LGSIGNATURE bekannt geworden ist, definiert der WeintemperierschrankPerfektion auf eine ganz neue Weise."Die Evian Championship ist eine Meisterschaft, an der wirklichalle Golfspielerinnen teilnehmen möchten, und die Bemühungen desTurniers, Spielerinnen wie mir ein hochwertiges und fairesWettbewerbsumfeld zu bieten, damit wir unser volles Potenzial abrufenkönnen, werden immer sehr geschätzt", erklärt Chun In-gee, Gewinnerinder Evian Championship 2016 und offizielle LG SIGNATUREMarkenbotschafterin. "Ebenso hat die engagierte Unterstützung derSpielerinnen und des Turniers durch LG SIGNATURE, zusätzlich zu denfantastischen Events, die sie bieten, das Turnier nochaußergewöhnlicher und attraktiver gemacht.""Seit 25 Jahren bieten die Evian Championship eine einzigartigeBühne für Weltklasse-Spielerinnen, damit diese ihr volles Potenzialausschöpfen können", kommentiert auch Brian Na, Vice President undHead of LG Europe. "Diese Partnerschaft könnte nicht perfekter sein,denn sowohl LG SIGNATURE als auch die besten Golferinnen der Weltstehen für Perfektion in ihren jeweiligen Bereichen: LG SIGNATURE mitseiner hochentwickelten Spitzentechnologie und seinen exquisitenDesigns für ultimative Produkterlebnisse und die Golf-Profis für dieSuche nach dem perfekten Spiel."LG ist seit 2017 offizieller Sponsor der Evian Championship undpräsentiert während des viertägigen Live-Spektakels seinePremium-Produktlinie LG SIGNATURE, um Kunden weltweit ein Gefühl fürdie Exklusivität der Marke zu vermitteln.Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LGSIGNATURE vereint das Beste aus LG Technologie und Design in einereinzigen Marke und bietet Verbrauchern eine Kollektion, die sichdurch subtile Eleganz sowie erstklassige Leistung auszeichnet. DieProduktpalette von LG SIGNATURE umfasste den InstaViewDoor-in-Door(TM) Kühlschrank, die TWINWash(TM) Waschmaschine, denLuftreiniger und den preisgekrönten "Wallpaper" OLED TV W. Alle LGSIGNATURE Produkte haben eines gemeinsam: kompromisslose Qualität,wobei der Fokus auf dem Wesentlichen liegt. LG SIGNATURE Produktewurden mit einer Reihe von Industriepreisen für technologischeInnovation und anspruchsvolles Design ausgezeichnet, darunter der2017 CES Best of Innovation Award, der iF Gold Award 2016, der RedDot Design Award 2016 und der Engadget Best of CES Award 2019 für denLG SIGNATURE OLED TV R. Weitere Informationen über LG SIGNATUREerhalten Sie unter www.LGSIGNATURE.comPressekontakt:Abel KimE-Mail : Abel.Kim@hkstrategies.comBüro: +82 2 2287 0961Original-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuell