LG SIGNATURE schliesst partnerschaft mit international renommiertem weinkritiker James Suckling

Seoul (ots/PRNewswire) - Kooperation zur weltweiten Markteinführung des neuen LG SIGNATURE WeintemperierschranksLG SIGNATURE (https://www.lg.com/global/lg-signature/brand) hat sich zur Markteinführung des neuen Weintemperierschranks die Unterstützung des renommierten Weinkritikers James Suckling gesichert. Suckling stellt sein Wissen sowie seine Leidenschaft für Wein in den Dienst der Luxusmarke und wird die innovativen Funktionen sowie Technologien hervorheben, die das neue LG SIGNATURE Produkt zur idealen Lösung für die Weinlagerung machen.James Suckling, vom englischen Wirtschaftsmagazin Forbes als "einer der einflussreichsten Weinkritiker der Welt" bezeichnet, ist geschäftsführender Herausgeber des Online-Weinmagazins JamesSuckling.com. Das Weinportal bietet interessante Informationen rund um das Thema Wein sowie regelmäßige Weinbewertungen, die von Millionen Händlern und Verbrauchern auf der ganzen Welt gelesen werden. Allein im vergangenen Jahr prüfte und beurteilte der Weinkritiker mit seinem kleinen Verkosterteam rund 25.000 Weine. In den vergangenen zehn Jahren wurden auf JamesSuckling.com mehr als 105.000 Weine bewertet.Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird Suckling als Markenbotschafter für den neu eingeführten Weintemperierschrank auftreten. Bereits auf der IFA 2018 in Berlin kam es zu einer ersten Zusammenarbeit zwischen dem weltbekannten Weinkritiker und der populären Hausgerätemarke, als Suckling gemeinsam mit LG SIGNATURE Weinverkostungen am Stand durchführte.Der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank ist mit innovativen Funktionen für eine komfortable und unkomplizierte Nutzung ausgestattet. Exklusive Technologien schaffen ideale Lagerungsbedingungen für jede Weinsorte oder jeden Jahrgang. Der neue Weintemperierschrank bietet Platz für bis zu 65 Weinflaschen. Das Gerät verhindert Temperaturschwankungen durch eine kontrollierte Temperatur sowie durch die Funktionsvorteile des Inverter-Linearkompressor von LG. Dadurch gewährleistet der Weintemperierschrank genau die stabilen Bedingungen, die zur Erhaltung von Geschmack und Textur eines Weins notwendig sind. (1) Zusätzlich sorgt ein Feature, das das Feuchtigkeitsniveau im Inneren des Weintemperierschranks regelt, für optimale Lagerungsbedingungen. (2)Durch die Multi-Temperaturregelung lassen sich sogar mehrere Lieblingsweine gleichzeitig unter den jeweils individuell erforderlichen klimatisierten Bedingungen lagern. Das neue Modell gibt es auch in der InstaView-Ausführung, die durch zweimaliges Anklopfen an die Tür den Blick ins Innere des Weintemperierschranks freigibt. Das dreischeibig verspiegelte Glas der InstaView-Tür bildet eine zusätzliche Schutzschicht, um den individuellen Geschmack und das Aroma jedes Weins zu schützen."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit James und sind gespannt darauf, mehr von seinem Profi-Insider-Wissen zur Wertschätzung des Weins zu erfahren, und darüber, warum der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank für die optimale Lagerung von Wein zu Hause die beste Wahl ist", so Kim Jin-hong, Leiter des Global Marketing Center von LG. "James teilt unsere Leidenschaft für Premium-Qualität, und ich kann mir niemand besseren als Botschafter für unsere neueste Luxus-Lifestyle-Lösung vorstellen"."Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, mit LG SIGNATURE zusammenzuarbeiten", erklärt Suckling. "Ich habe immer wieder großartige Erfahrungen mit den Premium-Produkten der Marke gemacht, und der neue Weintemperierschrank ist da keine Ausnahme. Seine hochmodernen Technologien schützen und bewahren den Wein perfekt, während seine praktischen Eigenschaften und sein zeitloses Design einen Wert und Stil bieten, den man einfach nur genießen kann".Neben James Suckling arbeitet LG SIGNATURE auch mit vielen weiteren bekannten Größen aus ausgewählten Bereichen zusammen, u. a. mit Ko Jin-young, der weltweit führenden Top-Golferin, sowie mit Misty Copeland, der gefeierten Primaballerina des renommierten American Ballet Theatre.Mehr Informationen zu LG SIGNATURE stehen unter www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/) zur Verfügung.1) Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung interner Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen von Spitze zu Spitze im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Ohne Beladung und hohe, mittlere und niedrige Temperatureinstellungen. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Nutzung variieren. 2) Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen LG Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Ohne Beladung und bei 11°C Temperatureinstellung. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Verwendung variieren.Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE.www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/) .Über JAMES SUCKLINGJames Suckling ist ein international anerkannter Weinexperte mit einer über 30-jährigen Erfahrung als Weinjournalist und -kritiker. Er ist ehemaliger leitender Redakteur der Zeitschrift Wine Spectator und baute als Chefredakteur auch das europäische Büro des Magazins auf. Aktuell gibt er als geschäftsführender Chefredakteur das gleichnamige Online-Weinmagazin JamesSuckling.com heraus. Sucklings Verkostungsnotizen und Rezensionen haben das Wirtschaftsmagazin Forbes dazu veranlasst, ihn als "einen der einflussreichsten Weinkritiker der Welt" zu bezeichnen. 