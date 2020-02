LG SIGNATURE präsentiert exklusive Kühlgeräte für frischere Lebensmittel und perfekt temperierte Weine

Seoul (ots/PRNewswire) - Brandneuer Weintemperierschrank und innovativeKühl-Gefrier-Kombination schaffen ideale Lagerbedingungen und sorgen mitmakellosem Design für ein Mehr an Komfort und EleganzLG SIGNATURE, die Luxusmarke von LG Electronics (LG), bekommt Zuwachs: DieUltra-Premium-Geräteserie wird mit der Einführung eines neu aufgelegtenWeintemperierschranks und einer weiterentwickelten Kühl-Gefrier-Kombinationweiter ausgebaut. Mit ihrem ausgesucht elegantem Design und modernstenTechnologien, die optimale Bedingungen für langanhaltende Frische und Geschmackliefern, setzen die beiden Produkte einen neuen Standard für Kühlgeräte.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.prnasia.com/mnr/lg_20200225.shtmlDer neue Weintemperierschrank eignet sich perfekt für die optimale Lagerung undKühlung von bis zu 65 Weinflaschen. Die exklusive LG SIGNATURE Technologieschafft ideale Lagerbedingungen für wirklich jede Sorte sowie jeden Jahrgang.Dank des Inverter-Linear-Kompressors kann eine präzise Temperaturregelung dafürsorgen, dass sich Temperaturschwankungen in einem maximalen Rahmen von nur +/-0,5 Grad Celsius1 bewegen. Dies ermöglicht die stabilen Bedingungen, die für denErhalt des Geschmacks und der Textur des Weins erforderlich sind. IdealeLagerbedingungen werden auch dadurch unterstützt, dass der Kompressor nurminimale Vibrationen erzeugt, während die "Optimal Humidity"-Steuerung jederzeitdie benötigte Luftfeuchtigkeit aufrechterhält. Durch dieMulti-Temperatur-Steuerung des Weintemperierschranks können LG SIGNATURE Kundensogar mehrere ihrer Lieblingssorten gleichzeitig lagern - jede unter ihrenspezifischen Bedingungen.Der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank ist zudem mit einer InstaView-Glastürausgestattet, die durch zweimaliges Klopfen auf die Scheibe den Blick ins Innerefreigibt. So lässt sich leicht feststellen, welche Weine gerade gelagert werden.Das dreifach verspiegelte Glas der InstaView-Tür schützt die Flaschen auch vorschädlichen UV-Strahlen, so dass der individuelle Geschmack und das Aroma dereinzelnen Weine erhalten bleibt.Die neue LG SIGNATURE Kühl-Gefrier-Kombination vereint erstklassiges Design mitmodernster Technologie. Das Gerät überzeugt so nicht nur durch ungezwungeneEleganz im Äußeren, sondern hält im Inneren Lebensmittel auch wesentlich längerfrisch. Auch hier bildet der Inverter-Linear-Kompressor das Herzstück derTemperaturregelung des Geräts. In Kombination mit dem LINEAR Cooling - einerfortschrittlichen Funktion, die den Kompressor zur Reduzierung vonTemperaturschwankungen steuert - verlängert er die Frische und Haltbarkeit dergelagerten Lebensmittel. Auch die neue Kühl-Gefrier-Kombination ist mit derInstaView-Door-in-Door-Funktion ausgestattet, die durch zweimaliges Klopfen dasInnere des Kühlschranks sichtbar macht, ohne dass dabei die Tür geöffnet werdenmuss und Kaltluft entweichen kann. In dem "Custom Chill Pantry" Spezial-Einschublassen sich unterschiedlichste Lebensmittel mit der jeweils perfekten Temperaturlagern: Er ist nicht nur besonders geräumig, sondern bietet verschiedensteTemperatureinstellungen für eine vielseitige Nutzung.Die zwei neuesten LG SIGNATURE Geräte sind beide mit mehreren innovativenFunktionen für maximalen Bedienkomfort ausgestattet. So lassen sich z. B.Kühlschubladen durch eine automatische Lift-Funktion auf Knopfdruck nach obenheben, so dass sie - ganz ohne Bücken - einen einfachen und bequemen Zugriffbieten. Die Auto-Door-Open-Funktion ermöglicht das freihändige Öffnen derGerätetür - eine sehr praktische Lösung, wenn Nutzer beim Transport schwererLebensmittel oder mehrerer Weinflaschen keine Hand mehr frei haben. Komplettverstellbare Schubladen bieten eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, mit dernach Bedarf zwischen Gefrier- und Kühlmodus gewechselt werden kann.Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden neuen Modelle ist der durchgehendeEdelstahlkorpus mit kratzfester Strukturlackierung, der sowohl durch seinebeeindruckende, jeden Raum aufwertende Ästhetik als auch durch seine besondereLanglebigkeit überzeugt. Der neue LG SIGNATURE Weintemperierschrank und die neueLG SIGNATURE Kühl-Gefrier-Kombination werden weltweit in den Kernmärkten ab Märzverfügbar sein.Weitere Informationen zu den neuesten Premium-Lifestyle-Geräten von LG SIGNATUREstehen unter www.LGSIGNATURE.com zur Verfügung.1) Basierend auf den UL-Testergebnissen unter Verwendung der internenTestmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen vonSpitzenwert zu Spitzenwert im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W.Nicht befüllt getestet sowie bei hohen, mittleren und niedrigenTemperatureinstellungen. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Nutzungvariieren.Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehrerenProduktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurdeentwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zubieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LGSIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Siewurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz -entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen beigleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LGSIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.Pressekontakt:Hajin Lee82-2-2287-0923hajin.lee@hkstrategies.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130002/4531987OTS: LG SIGNATUREOriginal-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuell