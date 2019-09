LG SIGNATURE präsentiert eine hochwertige mischung aus Kunst und Technologie im Herzen von London.

Das London Design Festival bildet den Rahmen für die LGSIGNATURE-Ausstellung sowie ein du auch für überzeugende Gesprächeüber die Beziehung beider, die hochwertigem Design zugrunde liegt.London (ots/PRNewswire) - LG SIGNATURE war auf dem diesjährigenLondon Design Festival Gastgeber für den Masters' Talk, einemexklusiven Vortrag mit anschließendem Podiumsgespräch, der sich mitder engen Beziehung zwischen Kunst und Technologie befasste. DiePremium-Marke lud renommierte Experten aus verschiedenen Bereichenein, ihre Ansichten darüber auszutauschen, wie diese zwei Elementeuntrennbar miteinander verbunden sind. Bei dieser ersten Teilnahme amLondon Design Festival stellte LG SIGNATURE zudem das kompromissloseDesign und die erweiterte Funktionalität in den Mittelpunkt, dieseine Luxus-Haushaltsgeräte für anspruchsvolle Kunden weltweitunentbehrlich machen.Zur Anzeige der Multikanal-Pressemitteilung klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/English/8606451-lg-signature-london-design-festival/Der von den Eigentümern der renommierten Architekturfirma StudioFuksas, dem Ehepaar Massimiliano und Doriana Fuksas präsentierteVortrag befasste sich damit, wie die zeitgenössische Architektur unsin eine schönere und elegantere Zukunft führen kann. Die informativePräsentation erläuterte die Design-Philosophie sowie die markantenarchitektonischen Kreationen von Studio Fuksas. Die weisen Worte desEhepaars Fuksas fanden bei den jungen Menschen im Publikum Anklnagund inspirierte sie, ihrer Leidenschaft für gutes Design nachzugehen.Im Anschluss an den Vortrag begrüßte Massimiliano Fuksas dengefeierten und einflussreichen unabhängigen Uhrmacher AntoinePreziuso, den bildenden Künstler und Gründer des in London ansässigenKollektivs UVA (United Visual Artists) Matt Clark sowie den Leiterdes Home Appliance & Air Solution Design Lab. von LG ElectronicsWookJun Chung auf dem Podium zum Gespräch. Passend zum Motto derMarke LG SIGNATURE, Art Inspires Technology, Technology CompletesArt, befasste sich das Gespräch in erster Linie mit der engenVerbindung zwischen Kunst und Technologie, jedoch auch mit modernenMeisterwerken, die diese organische Beziehung veranschaulichen, dieanhaltende Wirkung dieser Werke auf das zeitgenössische Design undihre Auswirkungen auf zukünftige Trends."Es ist ohne Frage richtig, dass Technologie, besonders wenn sieein bestimmtes Niveau erreicht, das nicht imitiert werden kann,wirklich selbst ein Teil der Schönheit und des Werts wird. LGSIGNATURE-Produkte, die Integration von modernster Technologie undDesignsind von großer Schönheit - und Schönheit ist ein Versprechendes Glücks", sagt Antoine Preziuso, der hochgeschätzte Herstellermaßgeschneiderter Luxusuhren, dessen revolutionäresDreifach-Tourbillon-Design eine Ganggenauigkeit unter einer Sekundeermöglicht. Die mit Meteoritensplittern dekorierte legendäre Seriedes Uhrmachers ist ein überzeugendes Argument für seine Position.Das Team von Studio Fuksas, das mit großem Geschick Form undFunktion für optimierte Nutzbarkeit und Nachhaltigkeit kombiniert undgemeinsam mit LG SIGNATURE das Design der Ausstellungsfläche auf derIFA 2019 schuf, betont die Bedeutung einer Architektur, die Schönheitmit fortschrittlicher Technologie verbindet. "Wahre Meisterwerkeerfassen die perfekt ausgewogene Harmonie zwischen der beabsichtigtenSchönheit und technischen Funktion. Das ist wahre Kunst, die einenBlick auf das wahrhaft Großartige gewährt, das man sich nicht besserhätte träumen können."Der bildende Künstler Matt Clark gibt uns einen Einblick in diekünftige Interaktion zwischen Kunst und Technologie und betont dabeidie Bedeutung des Wesentlichen: "Der LG SIGNATURE OLED TV-Fernseherkann als eine Art leuchtende Leinwand betrachtet werden. Genausowerden Kunst und Technologie auch in Zukunft vereint werden, umvollkommen neue Potenziale zu eröffnen. Technologie ist zwar ständigim Wandel begriffen, das Wichtigste ist jedoch das Konzept, dasWesentliche. Das ist es, was vermittelt werden muss."Auch Chung WookJun, Leiter des Home Appliance & Air SolutionDesign Lab. bei LG Electronics, gab ebenfalls seinen wertvollen Inputund trug aus Sicht des Industriedesigns zur Diskussion bei.. Über dieGelegenheit, das Podium mit Berühmtheiten in ihren jeweiligenBereichen zu teilen, sagt Chung: "Wir suchen instinktiv nach derbesten Kombination aus Funktion und Ästhetik und schaffen innovativeProdukte, die dem Benutzer ganz neue Lebensweisen eröffnen - Lösungenwie unser Kühlschrank mit Sprachbedienung oder unser Rollable TV,dessen Bildschirm tatsächlich nach oben und unten gerollt werdenkann. Ich bin sehr optimistisch, dass der durch die Fusion aus Kunstund Technologie geschaffene Wert letztendlich die Welt und unsereLebensräume verbessern wird."Die Ausstellungsfläche von LG SIGNATURE für die London DesignFestival wurde in Zusammenarbeit mit Wallpaper* entworfen, derZeitschrift für Design, Mode und Lifestyle aus dem VereinigtenKönigreich. Die spektakuläre Ausstellung im historischen SomersetHouse zeigt den Besuchern die neuesten LG SIGNATURE-Produkte zusammenmit einer Reihe von atemberaubenden Skulpturen, die dieminimalistische Ästhetik der Ultra-Premium-Marke teilen. Dasallerneueste Produkteangebot von LG SIGNATURE umfasst den OLED TV W,Kühlschränke mit Doppeltüren und Gefrierfach im unteren Bereich,Weinkeller, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Luftreiniger undKlimaanlagen.Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke desInnovationsführers LG Electronic und umfasst mehrereProduktkategorien. Entwickelt für anspruchsvollste Konsumenten,bietet LG SIGNATURE modernste Lifestyle-Technologie mit klarem,elegantem und luxuriösem Design für Wohn- und Lebensräume. LGSIGNATURE Geräte kombinieren optimale Technologie von LG beigleichzeitiger Konzentration auf das Wesentliche. Das Ergebnis sindhochfunktionale Produkte mit unverwechselbarem LG SIGNATURE Design.www.LGSIGNATURE.com.Pressekontakt:Hajin Leehajin.lee@hkstrategies.comGeschäft: +82 2 2287 0923Original-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuell