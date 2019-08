LG SIGNATURE arbeitet anlässlich der IFA 2019 und darüber hinaus mit Studio Fuksas zusammen

Renommierter Architekt und Markenbotschafter Massimiliano Fuksasstellt bei der IFA-Messe für LG die "Infinity" vorSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Stellvertretend für dieBedeutung des Designs bei der Entstehung und Entwicklung von LGSIGNATURE haben LG und der international bekannte ArchitektMassimiliano Fuksas sich anlässlich der im nächsten Monat in Berlinstattfindenden IFA 2019 zusammengetan, um "Infinity" vorzustellen.Die Installation der Infinity am Stand von LG steht sinnbildlich fürden Designkern der LG SIGNATURE Marke, mit dem der von Fuksasentworfene Ausstellungsstand die unendlichen Stilrichtungen undMöglichkeiten der Ultra-Premium-Produktpalette von LG vorstellt.Diese interaktive Multi-Channel-Pressemitteilung können Sie hiererleben: https://www.multivu.com/players/English/8590151-lg-signature-ifa-2019-studio-fuksas/Unter dem Slogan "Kunst inspiriert Technologie, Technologievollendet Kunst" vermittelt die Kollaboration eine symbiotischeBeziehung zwischen Kunst und Technologie, die seit Langemwechselseitig aufeinander einwirken. Herr Fuksas ist eininternational renommierter, zahlreich ausgezeichneter Architekt,dessen markante, zeitgenössische Werke in Flughäfen, Museen,Kulturzentren, Kirchen und im Interieur von Gebäuden zu finden sind.Seine möglicherweise ikonenhafte Kreation der "Wolke" im römischenKongresszentrum und Hotel zeichnet sich durch eine Glas- undStahlfassade aus, hinter der sich eine kokonähnliche, in eine 15.000m2 große Membran gekleidete Raumstruktur verbirgt.Für die Infinity bei der IFA stellt Fuksas ein Kaleidoskopmustervor, das er mit einem eleganten, aber denkbar einfachen Sechseckkombiniert. Diese Form lässt sich in Fuksas Werken häufig entdecken,steht sie doch für die exzellente Qualität und unendlichenMöglichkeiten von LG SIGNATURE-Technologie und Design. Die perfektegeometrische Form bildet eine Verbindung zwischen demkaleidoskopischen Motiv und den LG SIGNATURE-Produkten und ist somitAusdruck der inhärenten Qualität und futuristischen Modernität derMarke."Für mich ist Luxus ein minimalistischer Raum ohneEinschränkungen, in dem Menschen frei atmen, ruhen, essen und liebenkönnen", sagt der Architekt. "LG SIGNATURE beinhaltet dieses Konzeptund darum bin ich stolz, ihr Markenbotschafter zu sein. LG SIGNATUREist die interaktive Fusion von Kunst und Technologie in ihrerreinsten Form und steht mittlerweile für Luxus und gehobene Ansprücheim Heim.""Über diese einzigartige Kollaboration sind wir sehr erfreut. ImKern steht sie dank der Markanz eines der angesehensten Namen derArchitektur für LG SIGNATURE", meint Brian Na, stellvertretenderDirektor und Leiter von LG Europe. "Infinity hebt die kompromissloseÄsthetik und bahnbrechende Technologie unserer Produkte auf eine Artund Weise hervor, die die IFA-Besucher ansprechen wird."Vom 6. bis 11. September können Besucher des LG-Stands inMessehalle 18 bei der IFA 2019 in Berlin die Infinity-Installationmit der gesamten LG SIGNATURE-Produktreihe der OLED TV R und OLED TVW, Kühlschränke, inklusive der mit unterem Gefrierfach, Weinlagerung,TWINWash-Pair, Luftreiniger und Klimaanlagen erleben.Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LGSIGNATURE vereint das Beste aus LG-Technologie und Design in einereinzigen Marke und bietet Verbrauchern eine Kollektion, die sichdurch subtile Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. DieProduktpalette von LG SIGNATURE umfasst den InstaViewDoor-in-Door(TM) Kühlschrank, die TWINWash(TM) Waschmaschine,Luftreiniger und den preisgekrönten "Wallpaper" OLED TV W. Alle LGSIGNATURE-Produkte haben eines gemeinsam: kompromisslose Qualität,wobei der Fokus auf dem Wesentlichen liegt. LG SIGNATURE-Produktewurden mit einer Reihe von Industriepreisen für technologischeInnovation und anspruchsvolles Design ausgezeichnet, darunter der2017 CES Best of Innovation Award, der iF Gold Award 2016, der RedDot Design Award 2016 und der Engadget Best of CES Award 2019 für LGSIGNATURE OLED TV R. Für weitere Informationen zu LG SIGNATUREbesuchen Sie bitte: www.LGSIGNATURE.com.Pressekontakt:Caridee Kim / +82 2 2287 0929 / Caridee.Kim@hkstrategies.comOriginal-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuell