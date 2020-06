LG SIGNATURE Kooperiert mit Digitalkünstlern, um die Verschmelzung von Kunst und Technologie zu Veranschaulichen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Drei einflussreiche digitale Künstler zeigen die Eleganz der Geräte der Ultra-Premium-Marke in neuen, exklusiven ArbeitenLG SIGNATURE (https://www.lg.com/global/lg-signature/brand) ist Partnerschaften mit aufstrebenden Digitalkünstlern eingegangen und hat die Künstler beauftragt, die Schönheit und Eleganz seiner Luxusprodukte über ihre eigene, einzigartige Bildsprache darzustellen. Santi Zoraidez, Peter Tarka und Andreas Wannerstedt haben jeweils exklusive Kunstwerke geschaffen, die den innovativen Einsatz von Technologie und das prägnante Design der Marke hervorheben und ihre Philosophie "Kunst inspiriert Technologie. Technologie vollendet die Kunst." widerspiegeln.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.prnasia.com/mnr/lg_202006.shtmlSanti ZoraidezIn seinen Bildern, die den LG SIGNATURE OLED 8K TV und den LG SIGNATURE Kühlschrank zeigen, spielt der in Argentinien geborene Art Director und Designer Santi Zoraidez mit den Vorstellungen von Innen und Außen, von Natur und Mensch, um die Schönheit der minimalistischen Produkte hervorzuheben. Der Fernseher verschmilzt nahtlos mit einer atemberaubenden Aussicht auf eine malerische Bucht, während sich der Kühlschrank mühelos in einen sorgfältig kuratierten Raum einfügt, wobei seine Oberfläche aus hochwertigem Strukturstahl von einer kugelförmigen Leuchte beschienen wird. Für den LG SIGNATURE Luftreiniger hat Zoraidez eine Szene geschaffen, die ein Gefühl der Ruhe hervorruft, indem er das Gerät mit beruhigenden Naturtönen umgibt. "Ich habe versucht, Einfachheit und Minimalismus in ihrer vollkommensten Form zu vereinen," sagte Zoraidez.Zoraidez ist ein vielversprechender Künstler seiner Generation, hat mehrere Jahre in künstlerischen Hochburgen wie Kopenhagen und Berlin und mit bedeutenden Unternehmen mit starkem Produktdesign wie IKEA und Nike gearbeitet.Um mehr von Santi Zoraidez' wunderschönen und vielfältigen Arbeiten zu entdecken, besuchen Sie den Instagram (https://www.instagram.com/p/B8tRsO-lpZl/) - und Facebook (https://www.facebook.com/LGSIGNATURE/videos/290568798462342) -Kanal von LG SIGNATURE.Peter TarkaBekannt für seine immersiven Illustrationen, verwischt Peter Tarka die Linie zwischen Realität und Fantasie in seinen Werken, die die LG SIGNATURE Waschmaschine, den OLED 8K TV und den Luftreiniger zeigen.Fasziniert von dem grifflosen Design der Waschmaschine und des Luftreinigers sowie der eleganten Einfachheit des Fernsehers, unterstreichen die Bewegtbilder von Tarka die Designphilosophie der Marke und zeigen die Lebendigkeit, die alle seine künstlerischen Arbeiten auszeichnet. Jeder der kurzen Filme spielt in einem leicht surrealen Zuhause und besticht durch kräftige Farben und geschickt eingesetzte digitale Elemente, die den Betrachter daran erinnern, dass die Geräte von LG SIGNATURE alles andere als gewöhnlich sind. "Indem ich die LG SIGNATURE Produkte in den Mittelpunkt stelle, wollte ich das Publikum in allen Formen und Dimensionen in das Kunstwerk hineinversetzen," erklärte Tarka.Tarka ist ein weltweit renommierter Künstler und Preisträger des Bronze und des Silver Cannes Lion Awards.Um weitere inspirierende Illustrationen von Peter Tarka zu erleben, besuchen Sie bitte den Instagram (https://www.instagram.com/p/BqPgLI1AV8j/) - und Facebook (https://www.facebook.com/1669649636585050/videos/2312871362107976/) -Account von LG SIGNATURE.Andreas WannerstedtUm die beiden Trommeln der LG SIGNATURE Waschmaschine darzustellen, verwendet Andreas Wannerstedt zwei digital erzeugte Drehringe - der eine ist vertikal und der andere horizontal positioniert.Der gefeierte 3D-Künstler und Art Director, der in Stockholm lebt, zerlegt das Gerät in seine wichtigsten Einzelteile, um zum Wesentlichen der raffinierten Waschmaschine zu gelangen und gleichzeitig ihr pures, minimalistisches Design zum Ausdruck zu bringen. In einem weiteren Werk präsentiert Wannerstedt die einzigartige Innovation, die der LG SIGNATURE OLED 8K TV ist, und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine plastische Form und seine Fähigkeit, jeden Raum zu vergrößern. Dafür stellt er ihn in eine Umgebung, die komplett aus abstrakten Formen besteht. Begeistert von der Möglichkeit mit LG SIGNATURE zusammenzuarbeiten, äußert sich der Künstler: "Ich glaube aufrichtig, dass das Streben nach solchen kreativen Kollaborationen mit zeitgenössischen Künstlern wie mir eine fantastische Initiative von LG ist."Wannerstedt verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Arbeiten aufgrund von mehr als zehn Jahren verschiedener Partnerschaften, nicht nur mit Luxusmarken wie Omega und Swarovski, sondern auch populären Marken wie Adidas und Red Bull.Um die fesselnden Kunstwerke von Andreas Wannerstedt in Bewegung zu sehen, besuchen Sie bitte die Facebook (https://www.facebook.com/1669649636585050/videos/229564094837647/) -Seite von LG SIGNATURE.Diese Partnerschaften sind nicht das erste Mal, dass LG SIGNATURE daran mitwirkt, Kunst und Technologie zu vereinen. Die Ultra-Premium-Marke hat sich 2019 mit dem gefeierten italienischen Architekten Massimiliano Fuksas zusammengeschlossen, um eine einzigartige Ausstellung zu dem Thema "Unendlichkeit" zu schaffen. Auch hat die Marke im Jahr 2018 mit der Designlegende Alessandro Mendini zusammengearbeitet. Darüber hinaus arbeitete LG SIGNATURE mit dem berühmten britischen Installationskünstler Jason Bruges und seinem Studio bei verschiedenen Ausstellungen für die Marke zusammen.Um mehr über die Kooperationen von LG SIGNATURE mit den Künstlern zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seiten von Santi Zoraidez (https://www.lg.com/global/lg-signature/brand/art-culture/santi-zoraidez-studio) , Peter Tarka (https://www.lg.com/global/lg-signature/brand/art-culture/peter-tarka) und Andreas Wannerstedt (https://www.lg.com/global/lg-signature/brand/art-culture/andreas-wannerstedt) auf www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/) .# # #Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/) .