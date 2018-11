LG Innotek stellt C-V2X-Modul auf Grundlage von LTE-Mobilfunk vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -C-V2X steht für "Cellular-Vehicle To Everything" und bezieht sichauf das System, das Daten wie Fahrbedingungen zwischen Fahrzeug,Mobilgerät und Straßeninfrastruktur über Mobilfunktechnik austauscht.Das C-V2X-Modul ist eine Kernkomponente der Kommunikationsfunktion.Es wird erwartet, dass die C-V2X-Technik die Einschränkungenselbstfahrender Autos überwindet, welche die Umgebung durch Sensorenwie Kamera und Radar im Auto erkennen. Es besteht die Möglichkeit,tote Winkel oder unerwartete Situationen durch Kommunikation mitanderen Fahrzeugen und Straßeninfrastruktur zu erkennen.Dank des C-V2X-Moduls von LG Innotek können Hersteller vonAutomobilen und Komponenten jetzt das Tempo der Entwicklung derKommunikationsplattformen der nächsten Generation steigern. Mit demC-V2X-Modul von LG Innotek, in dem der neuesteKommunikations-Chipsatz und internationale technische Standards zumEinsatz kommen, entfällt die Notwendigkeit zum separaten Erwerbzahlreicher einschlägiger Teile oder der Konstruktion eigener,komplizierter Kommunikationsschaltkreise.Das Unternehmen verwendet "Qualcomm 9150 C-V2X", welcher unter denKommunikations-Chipsätzen als der modernste gilt, für seinenKommunikations-Chipsatz, der als Zentrale des C-V2X-Moduls dient.Obwohl der C-V2X ein neuartiges technisches Element darstellt, dessenModularisierung nicht einfach war, konnte LG Innotek dies durcheigene Schaltkreistechnik und Kenntnis im Bereich derAutomobilkomponenten umsetzen.Zudem hat LG Innotek einer Reihe von Herstellern die Nutzungdieses Moduls unabhängig von Region oder Typ des Automobilsermöglicht, da die internationalen technischen Standards erfülltsind. Das Modul hält die LTE-basiertenC-V2X-Direktkommunikationsstandards (PC5) ein, die letzten März vom"3rd Generation Partnership Project" (3GPP) festgelegt wurden.Das Unternehmen zielt mit Nachdruck den Markt der Komponenten fürdie Fahrzeugkommunikation wie C-V2X an. Dem liegt die Entscheidungzugrunde, dass Kommunikationskomponenten im Zentrum von Leistung undSicherheit der Fahrzeuge der Zukunft stehen, darunter selbstfahrendenFahrzeugen.Tatsächlich entwickelt LG Innotek aktiv mit einer Reihe globalerFirmen in Europa, Nordamerika und AsienV2X-Kommunikationsplattformen. Dem Marktforschungsinstitut LuxResearch zufolge wird der weltweite Markt fürV2X-Kommunikationsmodule im Jahr 2020 den Umfang von 6,5 MilliardenUSD erreichen.Ein Vertreter des Unternehmens sagte: "Die Entwicklung mobilerKommunikationstechnik, darunter LTE- und 5G-Netzwerke, wird C-V2XAufmerksamkeit verschaffen. LG Innotek plant, die automobileKommunikationstechnik mit diesem innovativen Produkt aktivvoranzutreiben."LG Innotek wird das C-V2X Modul auf der Electronica 2018enthüllen, der weltweit führenden Messe und Konferenz fürElektronikkomponenten, die vom 13. bis zum 16. November auf der MesseMünchen (München, Deutschland) stattfindet.Das Unternehmen ist auf der Electronica 2018 am Stand Nr 216 inHalle B4 zu sprechen.[Fotolink: http://bit.ly/2RPUrUa][Fotolink: http://bit.ly/2DzukO3]Pressekontakt:Beopmin oh+82-2-2673-1405Original-Content von: LG Innotek, übermittelt durch news aktuell