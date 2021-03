LG Innotek entwickelt das weltweit erste Automotive Wi-Fi 6E Modul

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Automotive-qualifizierte Nahfeld-Komponenten für die drahtlose Kommunikation auf Basis von Wi-Fi 6E- Verbesserte Kommunikationsleistung, Haltbarkeit und Anwendbarkeit- "LG Innotek wird die Evolution des Infotainments im Fahrzeug beschleunigen"Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek (CEO Cheol-dong Jeong) gab am 2. März bekannt, dass das Unternehmen das weltweit erste Wi-Fi 6E-Modul für Fahrzeuge mit Wi-Fi-Technologie der nächsten Generation entwickelt hat.Automotive Wi-Fi 6E-Module sind drahtlose Nahfeld-Kommunikationskomponenten, die Infotainment-Systeme (IVI) im Fahrzeug, die Fahrinformationen und Multimedia-Inhalte steuern, mit internen Smart Devices und externen Routern verbinden. Mit der Wi-Fi 6E (6th Generation Extended) -Technologie der nächsten Generation, die eine Bandbreite von 6 GHz nutzt, bietet das Modul Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die etwa dreimal schneller sind als die des bestehenden Wi-Fi 5.Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Modul, das einen Kommunikations-Chipsatz, einen Hochfrequenzschaltkreis und andere Komponenten kombiniert. Das Modul wird an mehreren Komponenten eines Fahrzeugs montiert, darunter das Audio-Video-Navigations-System (AVN) und die Smart-Antenne. Ein Fahrgast kann Filme, Spiele und mehr auf dem bordeigenen Display oder Audiosystem genießen, indem er es drahtlos mit einem Smartphone verbindet. Das Modul ermöglicht auch einfachere Software-Updates des Kfz-Navigationssystems und dergleichen.Das Unternehmen hat seit 2005 über viele Jahre hinweg Entwicklungskapazitäten in der Automobilkommunikation angesammelt. Mit dieser Erfahrung hat LG Innotek die Leistung des Datentransceivers durch die neue HF-Struktur und das Antennendesign mit minimalen Kommunikationsstörungen verbessert. LG Innotek hatte seine fortschrittlichen Technologien kontinuierlich auf dem Markt bewiesen. Zuvor hatte das Unternehmen das weltweit erste Automotive V2X Full Modul der 2. Generation, ein 5G Automotive Communication Modul und ein brandneues Digital Key Modul mit verbesserter Genauigkeit und Sicherheit auf den Markt gebracht.LG Innotek führt Werbeaktivitäten durch, die sich an globale Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, Japan und China richten. Das Unternehmen rechnet mit der Kommerzialisierung des Produkts im Jahr 2022. Es plant insbesondere gemeinsame Aktionen mit der deutschen Infineon Technologies, die Wi-Fi 6E-Automobilchipsätze liefert.Laut Techno Systems Research (TSR), einem globalen Marktforschungsinstitut, wird die Nachfrage nach automobilen Wi-Fi-Kommunikationsmodulen um 70 % wachsen, von 51,2 Millionen Einheiten im Jahr 2020 auf 87,3 Millionen Einheiten im Jahr 2025.- Weitere Informationen auf der Website: www.lginnotek.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1448507/WiFi6E____1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083121-1&h=4020811221&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1448507%2FWiFi6E____1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1448507%2FWiFi6E____1.jpg)PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1448508/Press_release__LG_Innotek_Develops_the_World_s_First_Automotive_Wi_Fi_6E_Module_210302.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083121-1&h=2507175226&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1448508%2FPress_release__LG_Innotek_Develops_the_World_s_First_Automotive_Wi_Fi_6E_Module_210302.pdf&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1448508%2FPress_release__LG_Innotek_Develops_the_World_s_First_Automotive_Wi_Fi_6E_Module_210302.pdf)Pressekontakt:Ji-eun JeongCommunication TeamLG Innotek+82-2-6987-2433agrement5@lginnotek.comOriginal-Content von: LG Innotek, übermittelt durch news aktuell