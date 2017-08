LG Innotek enthüllt weltweit erstes V2X-Komplettmodul der zweiten Generation

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek gab heute bekannt,dass es das weltweit erste V2X-Komplettmodul der zweiten Generationentwickelt hat, das für Connected Cars und selbstfahrende Fahrzeugegedacht ist.Neben der drahtlosen Kommunikationsfunktion, die für dieKommerzialisierung erforderlich ist, kann dieses Gerät in einbeliebiges Bauteil eines Fahrzeugs eingebaut werden. Dieser Vorteillässt sich auf die höhere Strapazierfähigkeit und geringere Größe imVergleich zu den Geräten der 1. Generation zurückführen.V2X steht kurz für "Vehicle To Everything" - ein System für denDatenaustausch, z. B. zwischen Verkehrsbedingungen und Fahrzeug,Fahrzeug und Infrastruktur, Fahrzeug und Fußgänger. Das Kernelementaller Kommunikationsfunktionen ist das V2X-Modul.Das Modul von LG Innotek ist ein innovatives Produkt, dass alledrei Varianten der V2X-Kernkomponenten in einem Produkt vereint: dasHCI-Modul, das Hardware Security Module (HSM) für die Kontrolle desKommunikationsprotokolls und den Application Processor (AP).Automobilhersteller müssen nun weder verschiedene Teile separateinbauen noch mehrere Tests durchlaufen. Über das V2X-Modul könnensie zudem die Kommunikationsfähigkeit ihrer Connected Cars sowie dieSicherheit und Produktzuverlässigkeit verbessern.Das Modul hat eine ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und kanngroßen Wärmeeinflüssen von bis zu 105 °C standhalten und dabeiordnungsgemäß funktionieren. Für diese Eigenschaft wurde einefirmeneigene wärmebeständige Designtechnologie verwendet. ExtremesSommerwetter, bei dem die Temperatur im Innenraum eines Fahrzeugs aufbis zu 90 °C ansteigt, ist für das Produkt kein Problem.Die Größe des Produkts beträgt nur ein Drittel einer Kreditkarte,d. h. es lässt sich nahezu überall in einem Fahrzeug einbauen. Es istim Einzelnen 40 mm breit, 35 mm lang und 4 mm dick und damit wahrlichkompakt.Bei einem Fahrzeug mit einer Kommunikationsgeschwindigkeit von 6MBit/s konnte ein Übertragungsmaß von -94 dBm und eineKraftübertragung von 23 dBM erreicht werden.Das Unternehmen kann ihre Produkte an die Funktionen anpassen, dievon Automobilherstellern oder Autoteileherstellern gewünscht werden.Die Produktpalette reicht von HCI-Modulen bis hin zu Komplettmodulen.Das Unternehmen verfügt über V2X-Module, die für die größtenV2X-Chipsatz-Unternehmen Autotalks, NXP Semiconductors und Qualcommoptimiert wurden.Ein Vertreter von LG Innotek äußerte sich hierzu mit den Worten:"Wir konnten unsere Wettbewerbsfähigkeit bereits dadurch beweisen,dass wir mehrere Fahrzeugkommunikationskomponenten an zahlreicheweltweite Unternehmen liefern konnten."Foto: http://www.lginnotek.com/upload/news/2017083192920259.jpgPressekontakt:Beop-min OhKommunikationsteamLG InnotekSeoulRepublik Korea+82-2-2673-1405bmoh@lginnotek.comOriginal-Content von: LG Innotek, übermittelt durch news aktuell