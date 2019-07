LG Halle zur Herstellerhaftung beim Abgasskandal: Keine Anrechnung von Nutzungsvorteilen

--------------------------------------------------------------Schadensersatz fordernhttp://ots.de/KTwg1G--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Das Landgericht Halle hat mit Urteil vom27.06.2019 - 9 O 9/18 - entschieden, dass sich ein Käufer einesabgasmanipulierten Dieselfahrzeugs Nutzungsvorteile für diegefahrenen Kilometer nicht anrechnen lassen muss. Der Kläger erwarbim Mai 2011 als Neufahrzeug einen AUDI A4 Ambition Avant 2.0 TDI zueinem Kaufpreis von 36.300,00 Euro. Infolge der Abgasmanipulationdurch die beklagte Volkswagen AG erlitt er einen erheblichenWertverlust. Der von HAHN Rechtsanwälte vertretene Kläger hat Audi AGund Volkswagen AG auf Schadensersatz wegen sittenwidriger Schädigungverklagt. Das Landgericht Halle ist dabei der Argumentation von HAHNgefolgt, dass die Anrechnung von Wertersatz für gefahrene Kilometerunbillig sei.Das Gericht urteilte, dass sich der Kläger eineNutzungsentschädigung nicht anrechnen lassen müsse, weil dies zueiner unbilligen Entlastung der Beklagten führen würde. Dabei verwiesdie zuständige Richterin auf ein früheres Urteil des LG Halle vom01.02.2019 - 5 O 110/18 und einen Aufsatz von Heese,Herstellerhaftung für manipulierte Diesel-Kraftfahrzeuge, NJW2019,257, 261.. In gleicher Weise hatten schon das LandgerichtAugsburg, das Landgericht Frankfurt/Oder, das Landgericht Gera undjüngst auch das Landgericht Essen entschieden.Dem Kläger wurde vom Landgericht Halle Schadensersatz in Höhe desKaufpreises von 36.300,00 Euro gegen beide Beklagten zugesprochen."Dieses Urteil hat erhebliche Bedeutung für die weiteren Verfahrenwegen Herstellerhaftung im Abgasskandal", meint der HamburgerFachanwalt Peter Hahn von HAHN. "Nur ein paar Tage vorher hatteunsere Kanzlei bereits ein Urteil beim Landgericht Essen vom19.06.2019 - 3 O 439/18 - erstritten, das Volkswagen AG ebenfallsohne Abzug von Wertersatz verurteilt hatte. "Wer als Herstellerineines abgasmanipulierten Motors bzw. des entsprechenden FahrzeugsKunden sittenwidrig schädigt", so Hahn abschließend, "muss nunmehrmit einer Haftung ohne Vorteilsausgleich für gefahrene Kilometerrechnen".Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter Hahn, M.C.L.Alter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell