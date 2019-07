LG Essen: Autokäufer müssen sich beim Abgasskandal keine Nutzungsvorteile anrechnen lassen

--------------------------------------------------------------Schadensersatz fordernhttp://ots.de/EOKeLd--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Das Landgericht Essen hat mit Urteil vom 19.06.2019- 3 O 439/18 - entschieden, dass sich der Käufer einesDieselfahrzeugs, das mit einer Schummelsoftware ausgestattet ist,keine Nutzungsvorteile für die gefahrenen Kilometer anrechnen lassenmuss. Vorher hatten bereits das LG Augsburg, LG Halle und das LGFrankfurt/Oder das so gesehen. Die Klägerin aus Monheim am Rheinerwarb im Jahre 2013 einen gebrauchten VW Golf VI Cabriolet 2,0 TDIzu einem Kaufpreis von 23.925,00 Euro. Infolge der Abgasmanipulationdurch die beklagte Volkswagen AG erlitt sie einen erheblichenWertverlust. Die von HAHN Rechtsanwälte vertretene Klägerin hat dieVolkswagen AG deshalb auf Schadensersatz wegen sittenwidrigerSchädigung in Anspruch genommen.Das Landgericht ist dabei der Argumentation von HAHN gefolgt, dassdie Klägerin sich keinen Nutzungswertersatz für gefahrene Kilometeranrechnen lassen muss. Zu beachten sei, so das Gericht, dass derSchadensausgleich nicht die Präventivfunktion des Deliktrechts,insbesondere der einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung,unterlaufen dürfe. Im Fall einer vorliegenden vorsätzlichensittenwidrigen Schädigung, die noch dazu solche gravierenden Ausmaßeannimmt, ist unter Berücksichtigung einer wertenden Betrachtung dervermeintlichen Vorteile des Geschädigten ausnahmsweise keinVorteilsausgleich dem Schädiger zuzubilligen.Der Klägerin wurde durch das Landgericht vollumfänglichSchadensersatz zugesprochen. Dieser Schadensersatz beinhaltet nebendem Kaufpreis auch die Finanzierungskosten, insbesondere denZinsaufwand. "Das Urteil hat erhebliche Signalwirkung für weitereVerfahren", so Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann von HAHN. Wer alsHersteller - gleich welcher Marke - Kunden sittenwidrig schädigt,muss mit einer umfänglichen Haftung ohne Vorteilsausgleich für diegefahrenen Kilometer rechnen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRAin Dr. Petra BrockmannMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: brockmann@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell