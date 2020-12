LG Energy Solution beginnt mit der weltweiten Einführung der nächsten Generation von LG RESU Batterien für Privathaushalte

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Die neue LG RESU Produktlinie bietet innovative und kosteneffiziente Energielösungen- Virtuelle Veranstaltung zur Markteinführung von LG RESU in Deutschland, den USA und AustralienLG Energy Solution (http://www.lgessbattery.com/), Südkoreas führender Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, hat seine zukunftsweisende neue Generation von LG RESU Produkten im Rahmen der virtuellen LG RESU Einführungsveranstaltung unter dem Motto 'Be Prepared for 2021' präsentiert. Die ersten globalen interaktiven virtuellen Events zur Markteinführung wurden von LG Energy Solution insgesamt zweimal für drei Regionen abgehalten, darunter in Deutschland (7. Dezember), in den USA und in Australien (10. Dezember nach US-Zeit / 11. Dezember nach australischer Zeit). Um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer auch unter den Bedingungen der andauernden COVID-19-Pandemie zu gewährleisten, fand die Veranstaltung ohne direkte persönliche Gespräche statt. Nichtsdestotrotz erhielt sie ein überwältigend positives Echo von Branchenexperten im PV- und Energiesektor sowie von den anwesenden Journalisten aus den jeweiligen Ländern.LG RESU Prime umfasst die Modelle LG RESU10H Prime und LG RESU16H Prime, die innovatives Design mit maximaler Flexibilität kombinieren. Die neue Produktreihe LG RESU Prime bietet Hochleistungsbatterien mit großer Kapazität dank einer branchenweit führenden Energiedichte und ermöglicht gleichzeitig die dringend benötigte nachhaltige Energienutzung. Hierfür hat sich das Unternehmen proaktiv um eine faire Kobaltbeschaffung bemüht. Nach Bestehen aller Sicherheitstests, die unter härtesten Bedingungen durchgeführt wurden, hat sich gezeigt, dass die neue Baureihe nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern gleichzeitig auch mehr Flexibilität bei Installation, Handhabung und Scale-up bietet. Die neue LG RESU Prime Produktreihe zeichnet sich durch hohe Kapazität, Zuverlässigkeit und innovative Energienutzung aus und wird ab Januar 2021 weltweit eingeführt.Zur Feier der jüngsten Neuzugänge im umfassenden Portfolio von Energieinnovationen des Unternehmens wurde während der virtuellen LG RESU Launch-Veranstaltung von LG Energy Solution gezeigt, wie jedes neue Produkt die Vision des Unternehmens zur Verbesserung der Lebensqualität ein Stück weiter verwirklicht. Marketing- und Vertriebsleiter von LG Energy Solution aus den einzelnen Ländern präsentierten dem Publikum fortschrittliche Funktionen von LG RESU Prime und stellten einen virtuellen Showroom vor. Darüber hinaus machten wertvolle Botschaften von wichtigen Partnern in jedem Land, die LG Energy Solution zur ersten virtuellen Einführung neuer Produkte gratulierten, die Veranstaltung noch bedeutungsvoller.Zusammen mit der Produktreihe LG RESU Prime stellte LG Energy Solution das Konzeptdesign von LG RESU FLEX vor, eine Innovation eines völlig neuen Batteriekonzepts für Privathaushalte. RESU FLEX ist ein flexibles Produkt, mit dem ein Batteriesystem mit einer gewünschten Kapazität und einem gewünschten Design geschaffen werden kann, indem Batterieeinheiten sich auf verschiedene Weise konfigurieren lassen. Das Produkt zeichnet sich durch einfache Installation und Skalierbarkeit aus und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf den Markt kommen."Wir freuen uns sehr, diese lang erwartete Produktreihe jetzt vorstellen zu können. Es kommen Weltklasse-Technologien des Unternehmens zum Einsatz, die bereits sehr viele neue Ansätze für Batterielösungen für Privathaushalte hervorgebracht haben", erklärt Youngjoon Shin, Senior Vice President of ESS Business, LG Energy Solution. "Wir sind unglaublich gespannt darauf, wie diese Innovation einem differenzierten und sichereren Lebensstil den Weg ebnen wird. Sie wird den Bereich der Batterie für Privathaushalte um neue Werte und Erfahrungen bereichern."In der Zwischenzeit holt LG Energy Solution, das am 1. Dezember aus LG Chem ausgegliedert wurde, Anlauf, um sich als führendes Unternehmen für Energielösungen zu etablieren, die auf der besten fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterietechnologie und fundiertem Know-how basieren. Mit der neu eingeführten Produktreihe LG RESU baut LG Energy Solution seinen Marktanteil auf dem australischen Markt für Haushaltsbatterien weiter aus und festigt seine weltweite Führungsposition.Über LG Energy SolutionLG Energy Solution ist einer der weltweit größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien mit einer marktführenden Position bei fortschrittlichen Batterien für den Netzbetrieb, die Energiespeicherung in Privathaushalten und Automobilanwendungen. Unsere fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterietechnologie ist das Produkt der gesammelten Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von mobilen Batterien und großformatigen Batterien für Kraftfahrzeuge und Energiespeichersysteme (ESS). Die Verpflichtung von LG Energy Solution zur Technologieführerschaft in Verbindung mit effizienten und qualitativ hochwertigen Fertigungsprozessen führt zu Batterien, die ein Höchstmaß an Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit aufweisen. Für weitere Informationen über die ESS-Batterie von LG Energy Solution besuchen Sie bitte www.lgessbattery.com (http://www.lgessbattery.com/).Über RESU Home BatteryRESU steht für Residential Energy Storage Unit (Energiespeicher für Privathaushalte) und ist die Batterielösung für Privathaushalte von LG Energy Solution. Die RESU-Serie von LG Energy Solution wird für ihre innovative Spitzentechnologie, ihre kompakte Größe und ihre einfache Installation gelobt. Es stehen verschiedene Baureihen und Modelle zur Verfügung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden in Bezug auf Leistung und Kapazität gerecht zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1384572/LG_RESU_Virtual_Launch_Event.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1384571/LG_RESU16H_Prime.jpgPressekontakt:Caridee Kim82-2-2287-0929Caridee.Kim@hkstrategies.comOriginal-Content von: LG Energy Solution, übermittelt durch news aktuell