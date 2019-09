LG Düsseldorf zum VW-Abgasskandal: Vom KBA freigegebenes Softwareupdate beinhaltet weitere illegale Abschalteinrichtung

Köln (ots) - Das Landgericht Düsseldorf verpflichtete dieVolkswagen AG in einem von der Kanzlei Rogert & Ulbrich geführtenVerfahren mit Urteil vom 31.07.2019 Az. 7 O 166/18 dazu, dem Klägerden Großteil des Kaufpreises für den von ihm erworbenen VolkswagenTiguan 2.0 TDI zurückzuzahlen und den Wagen zurückzunehmen. Esbefasste sich in diesem Urteil sehr intensiv mit der Wirkung des sog.Updates und der Zulässigkeit eines Thermofensters.Obwohl dem Kläger das mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA)abgestimmte Softwareupdate auf sein vom Abgasskandal betroffenesFahrzeug aufgespielt wurde, hält das Gericht das entsprechendeFahrzeug nach wie vor für illegal.Zum einen würde der durch die Täuschung der VW-AG bedingteungewollte Kaufvertrag hierdurch nicht nachträglich zu einemgewollten oder genehmigten Kaufvertrag werden. Zum anderen besteheninfolge der unterschiedlichen öffentlichen Verlautbarungen zu denWirkungen des Updates auch objektiv zumindest Unsicherheiten. Darüberhinaus - und das ist besonders bemerkenswert - müsse der Betroffeneauch nicht davon ausgehen, dass mit dem zur Beseitigung derunzulässigen Abschalteinrichtung aufgespielten Software-Updatezugleich eine neue Abschalteinrichtung aufgespielt werde.Vorliegend war zwischen den Parteien unstreitig, dass dieAbgasreinigung mit dem Software-Update so programmiert worden ist,dass die Abgasreinigung nur bei Außentemperaturen zwischen 10-32 Gradeinsetzt und unter- und oberhalb dieses Temperaturbereichsausgeschaltet ist. Ferner setzt die Abgasreinigung nur bis zu einerHöhe von 1000m ein. Die Installation eines solchen "Thermofensters"stellt nach Auffassung des Gerichts eine weitere unzulässigeAbschalteinrichtung dar. Das Abgasrückführungssystem sei beiverständiger und sachgerechter Auslegung orientiert an den Zielen derfraglichen EU-Verordnung (VO 715/2007/EG) als Bestandteil desEmissionskontrollsystems anzusehen. Die Funktion desEmissionskontrollsystems werde in Abhängigkeit von bestimmtenAußentemperaturen verändert, so dass ein das installierteThermofenster eine Abschalteinrichtung im Sinne des Art. 3 Nr. 10 VO715/2007/EG darstelle.Dem stehe nicht entgegen, dass das KBA dieses Thermofenster mitder Freigabe des Software-Updates nicht als unzulässigeAbschalteinrichtung eingestuft hat. Denn die Frage, ob eineAbschalteinrichtung unzulässig sei oder nicht - und daran ließen dieRichter keinen Zweifel - stelle eine Rechtsfrage dar, die von denGerichten zu prüfen und zu beantworten sei. Das von der Beklagten mitdem Software-Update aufgespielte Thermofenster erfülle jedenfallsnicht die Anforderungen der Verordnung 715/2007/EG.Dass die Abschalteinrichtung zum Schutz des Motors notwendig sei,habe Volkswagen nicht im Einzelnen dargelegt. Der Vortrag erschöpfesich darin, dass das Thermofenster mit der Korrektur derAbgasrückführungsrate dem Schutz der Bauteile desAbgasrückführungssystems einschließlich des Abgasrückführungsventilsvor Versottung und Verrußung diene. Das Abgasrückführungssystem seijedoch nicht Bestandteil des Motors, so dass nach Auffassung desGerichts bereits erhebliche Zweifel bestehen, ob derAnwendungsbereich der Ausnahmevorschrift des Art. 5 Abs. 2 S. 2 derVO 715/2007/EG überhaupt eröffnet sei. Eine Abschalteinrichtung könnenur dann als zulässig in Betracht kommen, wenn keine anderetechnische Lösung denkbar ist, sei sie auch noch so teuer, heißt esin dem Urteil.Darüber hinaus könne es sich nicht um eine zulässige Ausnahmehandeln, wenn ein Bauteil so konstruiert sei, dass zum Schutz desMotors bei den in hiesigen Breitengraden an mehr als 6 Monatenregelmäßig vorherrschenden Temperaturen - wo selbst in kühlerenSommernächten Temperaturen von unter 10 Grad nicht ungewöhnlich sind- und somit regelmäßig bei solchen Betriebsbedingungen, die beinormalem Gebrauch eines PKW vorliegen, eine Abschalteinrichtungeingreifen muss. Eine solche Ausweitung einer Ausnahmevorschriftwürde zu einer Umkehr des Regel-Ausnahme-Verhältnisses führen undsomit den Zielen der Verordnung, eine Verbesserung der Luftqualitätund Einhaltung der Luftverschmutzungswerte herbeizuführenwidersprechen und diametral entgegenstehen.Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert: "Wie gestern in ARD-Plusminusdargestellt, handelt es sich um einen ungeheuerlichen Skandal nachdem bekannten Dieselabgasskandal um manipulierte Motor- undAbgasreinigungssteuersoftware. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat sichdurch seine Freigabe der manipulativen Software zum Komplizen derbetrügerischen Machenschaften eines deutschen Automobilkonzernsgemacht. 