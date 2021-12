LG Display demonstriert räumliche Innovation durch transparente OLEDs auf der CES 2022

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display gab heute bekannt, dass es seine neuen transparenten OLED-Lösungen auf der CES 2022 vorstellen wird.Um das Leben in den eigenen vier Wänden zu modernisieren, stellt LG Display sein neuestes Konzept „OLED Shelf" vor, das zwei transparente OLED-Displays übereinander kombiniert und sich nahtlos in jede Wohnzimmerdekoration einfügt, da es von einem Regal an der Wand gehängt wird. Das OLED-Regal eignet sich perfekt für die Präsentation von Fernsehsendungen oder Gemälden in einer Galerie und zeigt, dass transparente OLED-Displays jedes Heim in einen modernen Lebensraum verwandeln können.LG Display stellt sein „Shopping Managing Showcase" vor, ein transparentes OLED-Display, das in einen hölzernen Verkaufsständer eingebaut ist und das Offline-Einkaufserlebnis neu definieren wird. Das Shopping Managing Showcase kann auf dem Bildschirm auffällige visuelle Inhalte anzeigen, die mit den dahinter ausgestellten Produkten harmonieren, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken.LG Display stellt außerdem sein „Show Window" vor, das aus vier 55 Zoll großen transparenten OLED-Displays besteht. Das unverwechselbare Show Window maximiert das Werbepotenzial von Schaufenstern, indem es ein einzigartiges und informatives Einkaufserlebnis bietet.Für das Büro stellt LG Display sein „Smart Window" vor, das speziell für das Büro der Zukunft entwickelt wurde. Durch die Anwendung dieser transparenten OLED-Technologie auf die Fenster von Konferenzräumen kann das fortschrittliche Smart Window Teams dabei helfen, ihre Produktivität zu maximieren, indem es sich in einen großflächigen Bildschirm für Videokonferenzen und Präsentationen verwandelt, ohne die freie Sicht eines normalen Glasfensters zu beeinträchtigen.LG Display hat 2019 55-Zoll-Transparent-OLED-Displays mit 40 Prozent Transparenz auf den Markt gebracht. Seitdem wurden die großflächigen und vielseitigen Transparent-OLED-Displays des Unternehmens in verschiedenen Bereichen wie Einkaufszentren, Museen und U-Bahnen eingesetzt.Laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group (BCG) wird der weltweite Markt für transparente OLED-Displays in diesem Jahrzehnt kontinuierlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 116 Prozent wachsen und bis 2025 einen Gesamtwert von rund 2,7 Milliarden US-Dollar und bis 2030 von 10 Milliarden US-Dollar erreichen.„Mit unserer branchenführenden Transparent OLED-Technologie werden wir weiterhin innovative High-End-Lösungen einführen, die unseren Kunden ein noch nie dagewesenes Erlebnis bieten", so Lee Hyeon-woo, Senior Vice President und Leiter der Life Display Business Group bei LG Display.Medienkontakt:Jean Lee, Senior Manager, Globale KommunikationTel: +822-3777-1689E-Mail jean.lee@lgdisplay.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1716289/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1716288/2.jpgOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuell