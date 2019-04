LG Berlin verurteilt Volkswagen Bank GmbH bei Autokredit

Hamburg (ots) - Das Landgericht Berlin hat gegen die VolkswagenBank GmbH mit Urteil vom 29. März 2019 - 4 O 224/18 - entschieden,dass ein VW-Kunde das Darlehen zur Finanzierung seinesSchummel-Diesels nicht mehr bedienen muss. "Das zugunsten einesVerbrauchers ergangene Urteil macht deutlich, dass die Erfolgschancengegen die Volkswagen Bank GmbH auf Rückabwicklung eines Autokreditshervorragend sind", sagt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHNRechtsanwälte. Der Berliner Kläger hätte nicht nur einen erheblichenWertverlust seines Fahrzeugs durch den Dieselskandal erlitten. Erwäre auch von den ab Juli 2019 in Berlin anstehendenDurchfahrtsbeschränkungen betroffen gewesen. Der Widerruf seinesAutokreditvertrages bot dem Geschädigten einen Ausweg.Am 02. Dezember 2015 schloss der Kläger als Verbraucher mit derVolkswagen Bank GmbH einen Darlehensvertrag über die Finanzierungeines VW Caddy. Sodann widerrief der Kläger mit Schreiben vom 13.Februar 2018 seine Willenserklärung zum Abschluss desDarlehensvertrages. Die 14-tägige Frist zur Ausübung desWiderrufsrechts beginnt nur dann zu laufen, wenn die Angaben imDarlehensvertrag die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. HAHNRechtsanwälte hatte im Rahmen ihrer Rechtsprüfung mehrere Fehler inden Vertragsunterlagen der Volkswagen Bank GmbH festgestellt unddiese im Wege einer Feststellungsklage für den Kläger geltendgemacht.Die Ausübung des Widerrufsrechts unter Berufung auf die Fehler imVertrag führt zur Rückabwicklung des Darlehensvertrags und auch desKaufvertrages. Es handelt sich um verbundene Geschäfte. Daher erhältder Verbraucher bei einer Rückabwicklung eines Autokredits nicht nursämtliche Raten, sondern auch die geleistete Anzahlung von der Bankzurück. "Ob sich der Kunde dabei für die gefahrenen Kilometer einenWertverlust anrechnen lassen muss, ist bei neueren Darlehensverträgeab dem 13. Juni 2014 rechtlich umstritten", erläutert Hahn.Vorliegend habe - so Hahn - das Gericht allerdings dem Grunde nacheine Wertersatzpflicht des Klägers für die gefahrenen Kilometerangenommen. "Der Widerruf eines Autokredits bietet auch Inhabern vonBenzinern oder solchen Dieselfahrzeugen die Möglichkeit zurRückabwicklung, bei denen keine Abgasmanipulation nachgewiesenwurde", sagt Hahn abschließend.HAHN Rechtsanwälte bietet betroffenen Verbrauchern einekostenfreie Überprüfung hinsichtlich der Widerrufsmöglichkeit ihresAutokredits an. Die Kanzlei ist schon seit mehreren Jahren auf denDarlehens-Widerruf spezialisiert und hat bereits tausende Verbraucherim Bereich des Widerrufs von Immobiliendarlehen vertreten. DieStreitigkeiten enden oftmals in einem Vergleich. WeitereInformationen finden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerrufsjoker-autokredit-widerrufenPressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell