LGC Capitals Australian Medical Cannabis LP Little Green Pharma, das erste Unternehmen in Australien, das örtlich angepflanztes und verarbeitetes medizinisches Cannabis verkaufen darf, hat mittlerweile die zweite kommerzielle Pflanzenkultur geerntet

Montreal (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BESTIMMT/- Little Green Pharma (LGP) hat erfolgreich die zweite Kultur vonfür den Handel bestimmtem medizinischen Cannabis geerntet.- Die zweite Ernte von LGP wir nun für die Verarbeitungsanlageaufbereitet.- Letzte Woche wurde LGP zum ersten Unternehmen in Australien, demes erlaubt ist, örtlich angepflanzte und verarbeitete medizinischeCannabis-Produkte zu verkaufen.- LGPs medizinische Produkte sind jetzt auf Rezept für australischePatienten erhältlich.Kürzel: TSV-V: LGLGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ( "LGC") freut sich bekanntzugeben,dass sein australisches Unternehmen für medizinisches Cannabis,Little Green Pharma (LGP), Kulturen von medizinischem Cannabis inAnlagen im Süden von Perth in Western Australia züchtet. Das Cannabiswird derzeit für den Transport zum zertifizierten Hersteller in derNähe von Perth vorbereitet, wo es in auf Rezept erhältlichesmedizinisches Öl verarbeitet wird.LGP hat sich damit als Marktführer in Australien profiliert, da esdas erste australische Unternehmen ist, das vor Ort angepflanzte undverarbeitete medizinische Cannabis-Produkte für australischePatienten zum Verkauf anbietet.LGP stellt hochwertige und zuverlässige medizinischeCannabis-Produkte her, die jetzt Australiern zur Verfügung stehen.Die medizinischen Pflanzen werden ohne Pestizide in einerHydrokultur-Anlage im Südwesten von Western Australia gezüchtet undin einer Verarbeitungsanlage in der Nähe von Perth verarbeitet.Ihre Produkte wurden umfangreichen Bewertungen und Tests gemäß denaustralischen TGA-Richtlinien unterzogen, bevor sie unter Australiensstreng kontrolliertem Verschreibungssystem ausgegeben werden können.Im Rahmen des australischen Systems müssen medizinischeCannabis-Produkte von Ärzten verschrieben und dürfen nur vonapprobierten Apothekern verkauft werden.Medizinisches Cannabis wird in Australien zurzeit für eine Reihevon Krankheiten verschrieben, wobei das "Commonwealth Department ofHealth" daran arbeitet, klinische Leitlinien-Dokumente für dieBehandlung von Epilepsie, Multipler Sklerose, durch Chemotherapieverursachte Übelkeit und Erbrechen, chronischen Schmerzen (nichtKrebs) und für die palliative Versorgung zu entwickeln (WeitereInformationenhttp://www.tga.gov.au/medizinisch-Cannabis-guidance-documents).John McMullen, CEO von LGC Capital, kommentierte: "Little GreenPharma macht hervorragende Fortschritte mit der zweiten erfolgreichenErnte medizinischer Cannabispflanzen in Australien. LGP ist alserster australischer Produzent von medizinischem Cannabis in einemstreng regulierten Umfeld eindeutig Marktführer in Australien. LGCsieht Australien als einen erheblichen Wachstumsmarkt fürmedizinisches Cannabis und einen Ausgangspunkt für die sehr wichtigeRegion Asien-Pazifik."Fleta Solomon, Managing Director von LGP, bemerkte: "Little GreenPharma ist sehr stolz, als Marktführer in Australien anerkannt zuwerden. Im Anschluss an die zweite Ernte von Cannabiskulturen freutsich das Unternehmen bereits darauf, die Produktion auszuweiten undhochwertiges medizinisches Cannabis in Gebiete, wo Importe gesetzlicherlaubt sind, zu exportieren."Informationen über Little Green PharmaAlle Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf LittleGreen Pharma beziehen, wurden LGC von Little Green Pharmabereitgestellt. LGC hat sich auf diese Informationen verlassen, ohneeigene unabhängige Nachfragen in Bezug auf Genauigkeit oderVollständigkeit gemacht zu haben und übernimmt keine Verantwortungfür Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten in Bezug auf dieseInformationen. LGC hat gegenwärtig ein strategisches Interesse von14,45 % an Little Green Pharma.Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen mit einemFokus auf den legalen globalen Cannabis-Markt. Durch seinePortfolio-Investmentunternehmen baut LGC ein weltführendes, vertikalintegriertes System von vernetzten legalen Cannabis-Unternehmen auf,die inländische Märkte und Exportmärkte bedienen, mit Züchtung,Verarbeitung und Verteilung in Australien, Jamaika, der Schweiz,Italien und Kanada. LGC Capital Ltd. ist eine kanadische öffentlicheHandelsgesellschaft und an der TSX Venture Exchange (TSXV: LG)notiert.Warnhinweise über zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezugauf LGC Capital Ltd enthalten. ("LGC") und seine entsprechendenTätigkeiten, Strategie, Investitionen, finanziellen Leistungen undBedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durchdie Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern identifiziert werden,wie "könnte", "wird", "erwarten", "schätzen", "antizipieren","planen", "beabsichtigen", "glauben" oder "weitergehen" oder derNegation dieser Wörter bzw. anderer ähnlicher Wörter. Dietatsächlichen Resultate und Leistungen von LGC und LGP könnten sicherheblich von denen, die durch solche Behauptungen ausgedrückt oderimpliziert werden, unterscheiden. Diese Aussagen beruhen in ihrerGanzheit auf inhärenten Risiken und Unsicherheiten in Bezug aufzukünftige Erwartungen. Einige wichtige Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Resultate erheblich von denErwartungen abweichen, schließen unter anderem mit ein: allgemeineWirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb, Regierungsrichtlinien unddie Faktoren, die unter "Risikofaktoren und Risikomanagement" in LGCsManagements Diskussion und Analyse für das am 30. September 2017endende Geschäftsjahr beschrieben und auf SEDAR veröffentlicht wurden(http://www.sedar.com). Die Hinweise bezüglich zukunftsgerichteterAussagen stehen für alle zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug aufLGC und die in dessen Namen handelnden Personen. Soweit nicht andersangegeben, werden zukunftsbezogene Aussagen ausschließlich mitGültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben, und weder LGCnoch LGP übernehmen die Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zuaktualisieren, sei es denn, es wird gemäß dem geltendenWertpapierrecht gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX VentureExchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definitiondieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Chief Executive OfficerJohn McMullen+1-416-803-0698John@lgc-capital.comChief Financial OfficerAnthony Samaha+44-20-7440-0640anthony@lgc-capital.comInvestor RelationsDave Burwell+1-403-221-9015dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell