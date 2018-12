LGC Capital schließt Investition in Schweizer Cannabis-Erzeuger Viridi Unit SA ab

Montréal (ots/PRNewswire) -- LGC Capital führt sämtliche Aktiengeschäfte für 30% derViridi-Aktien einschließlich einer Lizenzgebühr von 5% auf ViridisNettoumsätze durch/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) ("LGC") ist erfreutbekanntzugeben, dass eine zuvor angekündigte Transaktion mit demSchweizer Cannabis-Erzeuger Viridi Unit SA ("Viridi") abgeschlossenwerden konnte. Als Gegenleistung für eine 30-prozentigeKapitalsbeteiligung an Viridi plus einer Lizenzgebühr von 5% aufViridis Nettoumsätze über einen Zeitraum von zehn Jahren gab LGC35.167.001 seiner Stammaktien zu einem Preis von je 0,1143 Dollar anViridi aus. Sämtliche mit der Transaktion in Zusammenhang stehendenfinalen Abschlussunterlagen werden heute bei der TSX Venture Exchangeeingereicht.Viridis Marktpräsenz in der Schweiz und in EuropaViridi produziert, verarbeitet und vertreibt legaleCannabisprodukte mit hohem CBD-Gehalt unter der Marke ØN? PremiumCannabis in über 500 Einzelhandelsstandorten in der gesamten Schweiz.Im Oktober gab LGC bekannt, dass Viridi 20.000 Pflanzen geerntetund verarbeitet habe, die auf der über 65.000 Quadratfuß großenüberdachten Cannabis-Anbaufläche des Unternehmens in Genf angebautwurden. Diese jüngste Ernte erbrachte 2700 kg getrockneteCannabisblüten von hohem CBD-Gehalt, die sich in das ØN? PremiumCannabis-Produktsortiment einreihen und zugleich Großhandelsmärkte inganz Europa bedienen werden.Viridi nutzt ein urheberrechtlich geschütztes Aufzuchtsystem, umhohe Qualität, Sorten von hohem CBD-Gehalt und Samen produzieren zukönnen, deren THC-Gehalt entsprechend schweizerischer Vorschriftengeringer als 1% ist und gemäß den Richtlinien der Europäischen Unionweniger als 0,02% beträgt. Zusätzlich wird Viridi Anfang 2019 seineCBD-Kosmetiklinie Viridi Care in den globalen Markt einführen.Die Investition von LGC Capital in ViridiAm 1. August 2018 kündigte LGC eine verbindliche Vereinbarung zumErwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an Viridi an, ein vertikalintegrierter legaler Cannabiszulieferer für den Schweizer undeuropäischen Markt.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erwirbt LGC durch dieAusgabe von 35.167.001 LGC-Stammaktien an Viridi zu einemAusgabepreis von je 0,1143 Dollar, was einer Gesamtsumme von 3Millionen CHF (4.019.588,22 Dollar) entspricht, eine 30-prozentigeBeteiligung.Die genaue Anzahl der ausgegebenen Aktien wird sich nach dem5-Tages-VWAP der LGC-Stammaktien zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am5. Dezember 2018 richten. Die an Viridi ausgegebenen Aktienrepräsentieren ca. 8,45% der Anzahl an ausgegebenen und nochausstehenden LGC-Aktien auf Post-Closing-Basis.Darüber hinaus wurde LGC für einen Zeitraum von zehn Jahren eineLizenzgebühr von 5% auf Viridis Nettoumsätze zugesprochen.Für die Transaktion bezahlte LGC einer unabhängigen Partei eineVermittlungsprovision in Höhe von rund 3% in bar und beglich 2% desGesamtbetrags mit der Ausgabe von 703.340 LGC-Stammaktien.Sämtliche von LGC ausgegebenen Stammaktien, die mit derTransaktion in Verbindung stehen, unterliegen einer viermonatigenHalteperiode.John McMullen, CEO von LGC, erklärte: "Das LGC-Team und ich sindhocherfreut über den Abschluss unserer strategischen Investition inViridi. Mit Partnern wie Viridi in der Schweiz festigen wir bei LGCunsere Präsenz im legalen Cannabismarkt Europas, der sich laut eineskürzlich veröffentlichten BMO-Berichts bis 2025 auf schätzungsweise98 Milliarden Dollar belaufen wird. Da der Cannabismarkt innerhalbder Schweiz und der Europäischen Union ein rasch voranschreitendesWachstum aufweist, arbeitet Viridi und sein ØN? Premium Cannabisdaran, seinem Namen als führender Anbieter von qualitativhochwertigen, normgerechten Cannabisprodukten mit hohem CBD-GehaltStärke zu verleihen.Informationen zu LGC Capital Ltd. (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist eine führende Wertpapierfirma, die sich auf denlegalen globalen Cannabismarkt spezialisiert hat. Durch seinewachsenden Portfolioinvestitionsunternehmen errichtet LGC einvertikal integriertes System verbundener legaler Cannabisunternehmenfür Anbau, Verarbeitung und Vertrieb in Australien, Jamaica, derSchweiz, Italien und Kanada, welche Binnen- und Exportmärktebedienen. LGC Capital Ltd. ist ein in Kanada eingetragenesbörsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange gelistetist (TSXV: LG).Durch seine Partner und unter der Voraussetzung, dass schwebendeGeschäfte, die gegenwärtig Untersuchungen der TSXV unterliegen,genehmigt werden, wird LGC über Beteiligungen an über 450.000Quadratfuß angepflanztem Cannabis in Jamaica, der Schweiz, Itaien undAustralien verfügen. So wie die Portfoliofirmen des Unternehmens ihreExpansionspläne ausführen und aufgrund der erwarteten Lizenzierungvon Tricho-Meds Geschäftstätigkeiten in Quebec,Kanada, wird sichdieses Volumen bis 2021 auf 2.100.000 Quadratfuß erweitert haben.Unter den Marken ONE Premium Cannabis und EasyJoint verkaufenPartner von LGC Cannabisprodukte in derzeit über 1000 Verkaufsstellenin der Schweiz und in Italien und vertreiben unter dem MarkennamenLittle Green Pharma medizinische Cannabisöle in Australien. DieMarkenprodukte von LGCs Partnern sind in verschiedenen Variantenerhältlich, die getrocknete Cannabisblüten, Tinkturen, Ölen, Samenund Getränke umfassen.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDie vorliegende Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagenin Zusammenhang mit LGC sowie seinen jeweiligen operativenTätigkeiten, Investitionen, seiner Strategie, Finanzleistung undFinanzlage enthalten. Diese Aussagen sind im Allgemeinen anzukunftsgerichteten Ausdrücken wie "können", "werden", "erwarten","schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "meinen" oder"fortsetzen", deren Verneinungen oder ähnlichen Begriffen zuerkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Leistungvon LGC und Viridi können erheblich von den in solchen Aussagenausgedrückten oder implizit enthaltenen Ergebnissen bzw.Wertentwicklung abweichen. Solche Aussagen sind durch die Risikenund Unwägbarkeiten bezüglich zukünftiger Erwartungen in ihrerGesamtheit ausdrücklich eingeschränkt . Zu den wichtigen Faktoren,durch die die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Erwartungenabweichen können, zählen unter anderem das allgemeine Wirtschafts-und Marktumfeld, Wettbewerb, gesetzliche Vorschriften sowie dieFaktoren, die unter "Risikofaktoren und Risikomanagement" in LGCs aufSEDAR eingereichten Management's Discussion and Analysis für das am30. Juni 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr beschrieben sind(http://www.sedar.com). Die Vorsichtshinweise relativieren allezukunftsgerichteten Aussagen, die LGC und in seinem Namen handelndenPersonen zuschreibbar sind. Sofern nichts anderes angegeben ist,gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nur für den Zeitpunkt derVeröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder LGC noch Viridi sindverpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, ausgenommen in demUmfang, in dem solche Aktualisierungen durch geltendesWertpapierrecht vorgeschrieben sind.Hinweis zu PressemitteilungenWeder TSX Venture Exchange noch sein Regulation Services Provider(wie in den Richtlinien von TSX Venture Exchange definiert)übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeitdieser Mitteilung.GeneraldirektorJohn McMullen+1-416-803-0698john@lgc-capital.comFinanzvorstandAnthony Samaha+44-20-7440-0640anthony@lgc-capital.comInvestorenbeziehungenDave Burwell+1-403-221-0915dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell