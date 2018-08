LGC Capital informiert über die Konstruktions- und Expansionspläne für die Cannabis-Anlage von Tricho-Med in Brownsburg, Quebec

Montreal (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BESTIMMT/- Der Bau der Cannabis-Gewächshausanlage von Tricho-Med sollinnerhalb von drei Monaten fertiggestellt werden.- Der Standort garantiert, dass das Unternehmen einer derkostengünstigsten Produzenten in Kanada sein wird.- Maßgeblicher Landkauf, um die Pläne von Tricho-Med beträchtlichauszuweiten.LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ("LGC") freut sich bekanntzugeben,dass die erste Phase des Baus der rund 14 Hektar großenCannabis-Gewächshausanlage in Brownsburg, Quebec im Zeitplan liegt.Phase 1 des BausDas Dach der Anlage ist nun vollständig installiert, dieAußenwände sind teilweise installiert und werden Ende nächster Wochefertig installiert sein. Darüber hinaus wurde das Gebäudedesignmodifiziert und aktualisiert, um die strengen EU-Standards der gutenHerstellungspraxis (EU-GMP) einzuhaltenPhase 1, welche die ersten beiden Gewächsräume umfasst, soll EndeOktober bis Anfang November 2018 fertiggestellt sein. Das Ziel, diePrüfpunkte von Health Canada zu erfüllen, ist für Mitte/Ende Novemberangesetzt, und das Ziel, die Genehmigung zum Cannabisanbau zuerhalten, soll Mitte Dezember 2018 erreicht werden.Dach und Wände der Canton-Anlage von Tricho-Med in Brownsburg,Quebec nähern sich der Fertigstellung, August 2018.Expansionsplan von Tricho-MedTricho-Med hat zusätzlich 7,3 Hektar Land in der Nähe seinerAnlage in Brownsburg, Quebec erworben. Das Unternehmen hat jetzt dasPotenzial, seine Produktionskapazität im Vergleich zu derursprünglich geplanten Kapazität zum Zeitpunkt der Vereinbarung mitLGC im Januar 2018 um das Fünffache zu erhöhen. Die Erhöhung wirdweiter unterstützt durch den früheren Kauf von etwa 8,1 Hektar Land,das an die derzeit im Bau befindliche Anlage angrenzt.Tricho-Med plant, mit einer zweiten Anlage neben seinemanfänglichen 3.160 Quadratmeter großen Gewächshausbetrieb aggressivzu expandieren, wodurch sich seine Gesamtfläche auf etwa 55.800Quadratmeter belaufen wird. Es wird ein vollständig umschlossenesGebäude mit Potenzial für 44.000 Quadratmeter Anbaufläche sein.Zusammen werden die Anlagen das Potenzial für den Anbau von jährlichmehr als 60.000 kg an getrocknetem Cannabis und extrahiertenProdukten haben, basierend auf tatsächlichen Branchenbeobachtungeneines Ertrags von 30 Gramm pro Quadratfuß pro Zyklus mit der gleichenAnbaumethode wie die von Tricho-Med. Alle Tricho-Med-Produkte werdennach den strengen Standards von Health Canada und EU-GMP für dieeinheimischen und internationalen Cannabis-Märkte produziert.Standort gewährleistet eine kostengünstige ProduktionLGC hat sich speziell für die Investition in das Projekt vonTricho-Med Projekt entschieden, wegen seines strategischen Standortsin einer der Regionen Kanadas mit den geringsten Energiekosten mitTarifen unter 0,04 Dollar pro Kilowattstunde. Dieser niedrigeStrompreis steht gut im Vergleich zu anderen Produzenten in Ontario,der Atlantikregion und Westkanada da, die Tarife von durchschnittlich0,08 bis 0,10 Dollar pro Kilowattstunde oder mehr bezahlen. Da Stromeiner der größten Betriebskostenpunkte bei hochwertigerhydroponischer Kultivierung in Gewächshäusern ist, wird diesTricho-Med einen natürlichen Kostenvorteil gegenüber seinenWettbewerbern verschaffen.John McMullen, CEO von LGC Capital, sagte: "Wir sind sehrbeeindruckt von dem Tempo und der Qualität des Baus durch das Teamvon Tricho-Med, das gerade die erste Bauphase abschließt. Dasaggressive Wachstum und die niedrigen Stromkosten könnten dasUnternehmen führend in der Kategorie medizinisches Premium-Cannabisaus Innenanbau in GMP-Qualität machen.Die Investition von LGC in Tricho-MedLGC hat in Tricho-Med über eine besicherte Wandelanleihe mit vierJahren Laufzeit in Höhe von 4 Millionen CAD investiert, die gemäßvorvereinbarten Meilensteinen und einhergehendem Zahlungsplanbereitgestellt wird. Die Zinsen des Darlehens sind bei einemJahreszinssatz von 10 Prozent festgelegt und werden aus demverfügbaren betrieblichen Cashflow bezahlt werden. Sobald Tricho-Meddie Genehmigung für die Produktion von medizinischem Cannabis von denzuständigen Regulierungsbehörden erhält, wird das Darlehen inStammaktien von Tricho-Med umgewandelt, die 49 Prozent der zu diesemZeitpunkt ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktienrepräsentieren. LGC wird außerdem eine Lizenzgebühr in Höhe von fünfProzent auf den Nettoumsatz von Tricho-Med erhalten.Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen mit einemFokus auf den legalen globalen Cannabis-Markt. Durch seinePortfolio-Investmentunternehmen baut LGC ein weltführendes, vertikalintegriertes System von vernetzten legalen Cannabis-Unternehmen auf,die inländische Märkte und Exportmärkte bedienen, mit Züchtung,Verarbeitung und Verteilung in Australien, Jamaika, der Schweiz,Italien und Kanada. Die LGC Capital Ltd. ist eine kanadischeAktiengesellschaft und an der TSX Venture Exchange (TSXV: LG)notiert.Warnhinweise über zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezugauf die LGC Capital Ltd. enthalten. ("LGC") und seine entsprechendenTätigkeiten, Strategie, Investitionen, finanziellen Leistungen undBedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durchdie Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern identifiziert werden,wie "könnte", "wird", "erwarten", "schätzen", "antizipieren","planen", "beabsichtigen", "glauben" oder "weitergehen" oder derNegation dieser Wörter bzw. anderer ähnlicher Wörter. Dietatsächlichen Resultate und Leistungen von LGC und Tricho-Med könntensich erheblich von denen, die durch solche Behauptungen ausgedrücktoder impliziert werden, unterscheiden. Diese Aussagen beruhen inihrer Ganzheit auf inhärenten Risiken und Unsicherheiten in Bezug aufzukünftige Erwartungen. Einige wichtige Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Resultate erheblich von denErwartungen abweichen, schließen unter anderem mit ein: allgemeineWirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb, Regierungsrichtlinien unddie Faktoren, die unter "Risikofaktoren und Risikomanagement" in LGCsManagements Diskussion and Analyse für das am 30. September 2017endende Geschäftsjahr beschrieben und auf SEDAR veröffentlicht wurden(http://www.sedar.com). Die Hinweise bezüglich zukunftsgerichteterAussagen stehen für alle zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug aufLGC und die in dessen Namen handelnden Personen. Wenn nicht andersangegeben, werden zukunftsbezogene Aussagen ausschließlich mitGültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben, und weder LGCnoch Tricho-Med übernehmen die Verpflichtung, zukunftsbezogeneAussagen zu aktualisieren, sei es denn, es wird gemäß dem geltendenWertpapierrecht gesetzlich vorgeschrieben.Weder die TSX VentureExchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definitiondieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Chief Executive Officer, John McMullen, +1 416 803 0698,John@lgc-capital.com; Chief Financial Officer, Anthony Samaha, +44 207440 0640, anthony@lgc-capital.com; Investor Relations, Dave Burwell,+1 403 221 9015, dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell