LGC Capital Ltd. ernennt neuen Generalsekretär

Montreal (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) ("LGC" oder das"Unternehmen") meldet den Rücktritt von Rafi Hazan alsGeneralsekretär und die Ernennung von Michael Kozub zum neuenGeneralsekretär des Unternehmens. Hazan wird weiterhin als einDirektor von LGC tätig sein.Das Unternehmen möchte Herrn Hazan herzlich für seinen Dienst alsGeneralsekretär danken und Herrn Kozub zu seiner Ernennunggratulieren.Kozub ist als Anwalt bei Dunton Rainville LLP beschäftigt.Informationen zu LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich aufden internationalen Markt für legales Cannabis konzentriert. Mitseinem Portfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweitführendes, vertikal integriertes System verbundener Unternehmen fürlegales Cannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb inAustralien, Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zurBedienung der Inlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. isteine in Kanada eingetragene Aktiengesellschaft, die an der TSXVenture Exchange börsennotiert ist (TSXV: LG).Warnhinweis in Bezug auf PressemitteilungenWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (Anbieter von Regulierungsdienstleistungen / gemäß derDefinition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Pressekontakt:Chief Executive OfficerJohn McMullen+1-416-803-0698John@lgc-capital.comChief Financial OfficerAnthony Samaha+44-20-7440 0640anthony@lgc-capital.comInvestor RelationsDave Burwell+1-403-221-0915dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell