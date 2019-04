LET'S CELEBRATE! sheego feiert zehnjähriges Jubiläum (FOTO)

Hanau (ots) -Zum ersten runden Geburtstag von sheego blickt die Marke mit Stolzauf zehn spannende Jahre zurück, in denen sheego gemeinsam mit denKundinnen gewachsen ist. Mit viel Elan und starker Kompetenz im PlusSize Segment verfolgt sheego das Ziel, einzigartige Mode füreinzigartige Frauen zu kreieren. "Unsere Kundin steht immer undüberall im Fokus, das gilt einmal mehr in unserem Jubiläumsjahr",sagt Dr. Sven Groos, Vorsitzender der Geschäftsführung Schwab Versandund verantwortlich für die Marke sheego. "Deshalb wollen wir mitbesonderen Aktionen rund um das zehnjährige Jubiläum nicht uns,sondern vor allem unsere Kundin feiern."Zehn Jahre sheego, zehn Wochen Überraschungen! Auf den SocialMedia Kanälen und auf sheego.de laden gleich mehrere Gewinnspiele zumMitmachen ein. Jede Woche verlost sheego ein Outfit, auf dessenGewinnerin ein Geburtstagsevent mit Styling und anschließenderDinnerparty wartet. Weitere Preise sind ein innovatives E-Bike imWert von 2.300 Euro, ausgesuchte Keypieces der gemeinsamen Kollektionvon sheego mit Designerin und Autorin Miyabi Kawai oder das Erlebnis,die Sängerin Alina auf ihrer Konzerttournee hautnah zu erleben. BeideStars sind aktuelle Gesichter der Marke sheego. On Top bringt sheegoeine exklusive Jubiläums Schmuckkollektion heraus, die das modischeAngebot der Marke perfekt ergänzt.Neues Kampagnengesicht 2020 gesucht! Auf der Suche nach neuenGesichtern für die Marke führt die sheego Fashion & Model CastingTour durch sechs Städte Deutschlands. Jeweils samstags stellen sichdie Castingteilnehmerinnen einer renommierten Jury. Im Anschluss andas Städtecasting wird beim finalen Shooting im Dezember das NeueGesicht der sheego Kampagne 2020 ausgewählt und erhält einen Vertrageiner namenhaften Modelagentur, mit der Chance, eine internationaleModelkarriere zu starten. Zudem können modebegeisterte Besucherinnenim sheego Pop up Store am Casting-Wochenende die passende Mode ausder aktuellen sheego Kollektion shoppen - Umstyling und Fotoshootinginklusive.Tour TermineHanau 26./27.04.2019Berlin 14./15.06.2019Köln 02./03.08.2019Hamburg 13./14.09.2019Düsseldorf 11./12.10.2019Frankfurt 01./02.11.2019Das sheego Konzept: die Nähe zur KundinIn den vergangenen zehn Jahren hat sich sheego über den eigenenOnlineshop https://www.sheego.de zu einem der beliebtesten Anbieterim Plus Size Segment entwickelt. Ein gewachsenes Knowhow in derProduktentwicklung zählt ebenso wie das Gespür für modischeInnovation zu den Stärken der 2009 von der Schwab Versand GmbHgegründeten Marke. Ein wesentliches Plus ist die Nähe zur Kundin, diesheego über alle Kanäle spielt und konsequent weiter ausbaut. Immermit der Philosophie und Botschaft von sheego: NO BODY IS THE SAME.Pressekontakt:sheego - eine Marke der Schwab Versand GmbHKristina Finken // 06181 368 173 // kristina.finken@schwab.deOriginal-Content von: Schwab Versand GmbH, übermittelt durch news aktuell