LETSSHAKEITUP: Verkaufsstart der Herbstkollektion von Lidl und Heidi Klum am 17. September in allen Filialen / Im Onlineshop sind die kontrastreichen Outfits für Frauen ab 9. September bestellbar (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl Fashion Week: Am Montag, 17. September 2018, startet derVerkauf der fünften gemeinsamen Kollektion von Heidi Klum und Lidl"#LETSSHAKEITUP" in allen Filialen. Im Onlineshop ist die moderneHerbstkollektion mit klassisch geschnittenen Teilen in gewohnt guterQualität bereits ab Sonntag, 9. September, bestellbar. Die stylischenKollektionsteile in leuchtenden Pink-, Rot- und Beerentönen sowie ingedeckten Farben bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten."Basics braucht jeder in seinem Kleiderschrank. Die neue 'esmaraby Heidi Klum'-Kollektion sorgt mit Klassikern in auffälligen unddezenten Farben für neuen Schwung in der Garderobe - und das zumgewohnt günstigen Lidl-Preis", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkaufbei Lidl Deutschland.Trendige Looks mit auffälligen FarbakzentenOb Rollkragenpullover in intensivem Pink oder eine Bluse in sattemRot - die frischen Farben harmonieren optimal mit Basics in gedecktenTönen wie beispielsweise einem beigen Trenchcoat oder einer schwarzenJeans. Die Damenbekleidung (in den Größen 34 bis 44) wird um Schuhe(in den Größen 36 bis 41) und Accessoires ergänzt. Erhältlich ist dieDamenkollektion in einer Preisrange von circa 3 Euro bis 30 Euro imOnlineshop und eine Woche lang in den 3.200 Lidl-Filialen.International wird sie in rund 10.500 Lidl-Filialen in 28 Ländern undvier Onlineshops angeboten.Einen Einblick in die neue Herbstkollektion von Heidi Klum undLidl ist unter www.lidl.de/fashionweek zu finden.Instagram: https://www.instagram.com/lidlde/Facebook: https://de-de.facebook.com/lidl/#LETSSHAKEITUP#esmarabyheidiklumÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell