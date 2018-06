LETSLOVESUMMER: Verkaufsstart der Sommerkollektion von Lidl und Heidi Klum am 21. Juni in allen Filialen Im Onlineshop sind die Looks im Boho-Chic für Frauen und Mädchen ab 10. Juni erhältlich (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Zum offiziellen Sommeranfang am Donnerstag, 21. Juni 2018, bringenLidl und Heidi Klum im Rahmen der "Lidl Fashion Week" ihre viertegemeinsame "esmara by Heidi Klum"-Kollektion #LETSLOVESUMMER" in dieFilialen. Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, kann diesommerlichen Looks im Bohemian-Stil mit locker-luftigen Stoffen,bunten Mustern und verspielten Details bereits ab dem 10. Juni imLidl-Onlineshop bestellen."In der anstehenden 'Lidl Fashion Week' dreht sich alles umleichte Sommer-Styles im Boho-Chic. Gemeinsam mit Heidi Klum freuenwir uns, großen und kleinen Damen den angesagten Look in unserenFilialen und im Onlineshop zum Lidl-Preis anzubieten", sagt Jan Bock,Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Coole Sommeroutfits für kleines GeldTrendbewussten Frauen und Mädchen bieten luftige Maxikleider,verzierte Shorts, farbenfrohe Shirts und flache Sandalen unzähligeMöglichkeiten für individuelle Styles. Die Sommermode in einerPreisspanne von rund 3 bis 15 Euro überzeugt durch cooles Denim,modische Fransen, bunte Bommeln und orientalische Ornamente. NebenDamenbekleidung (in den Größen 34 bis 44), Schuhen (in den Größen 36bis 41) und Accessoires umfasst die Kollektion auch Kinderkleidung(in den Größen 86 bis 116).Die Damen- und Mädchenkollektion ist im Onlineshop und eine Wochelang in den 3.200 Lidl-Filialen erhältlich. International wird sie inüber 10.000 Lidl-Filialen in 28 Ländern und vier Onlineshopsangeboten.Instagram: @lidldeFacebook: Lidl Deutschland#LETSLOVESUMMER#esmarabyheidiklumÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell