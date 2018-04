LETSLOVESUMMER: Die Sommerkollektion von Lidl und Heidi Klum ist da / Lässige Looks im Bohemian-Stil für Frauen und Mädchen zum Lidl-Preis (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Dieses Jahr beginnt der Sommer schon Ende Mai - mit demVerkaufsstart der vierten "esmara by Heidi Klum"-Kollektion#LETSLOVESUMMER. In der neuen 13-teiligen Damen- und 9-teiligenMädchen-Kollektion von Lidl und Heidi Klum dreht sich alles um luftigleichte Sommer-Looks im Bohemian-Stil. Sie überzeugt mit trendigenSchnitten, auffälligen Mustern, bunten Fransen, fließenden Stoffensowie coolen Jeans zum gewohnt günstigen Lidl-Preis und bietetgrenzenlose Kombinationsmöglichkeiten für trendbewusste Frauen undMädchen."Mir ist wichtig, dass sich mit meiner Kollektion dieunterschiedlichsten Sommer-Outfits kombinieren lassen: Tagsüber darfes mit gemusterten Shorts und einem schlichtem Top in Khaki ganzrelaxed sein, während ein verspieltes Maxikleid kombiniert mitflachen Ledersandalen ein tolles Outfit für den Abend ist", sagtHeidi Klum.Luftig leicht und legerDer lockere Style aus Kalifornien, der Wahlheimat von Heidi Klum,ist jetzt auch in Deutschland im Trend. "Mit der vierten 'esmara byHeidi Klum'-Kollektion holen wir die angesagten Bohemian-Looks inunsere Filialen und den Onlineshop. So können unsere Kunden fürkleines Geld lässig gekleidet in den Sommer starten", erläutert JanBock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland. Mit Maxikleidernaus fließenden Stoffen, gemusterten und unifarbenen T-Shirts, Shortsmit raffinierten Mustern und sommerlich leichten Ledersandalen bietetdie Kollektion verschiedene Key-Pieces für unzähligeOutfit-Kombinationen.Verkaufsstart: Montag, 28. Mai 2018Im Rahmen der "Lidl Fashion Week" startet der Verkauf der neuen"esmara by Heidi Klum"-Kollektion #LETSLOVESUMMER am Montag, 28. Mai2018, in den 3.200 Lidl-Filialen und im Onlineshop von LidlDeutschland. Neben Damenbekleidung (in den Größen 34 bis 44), Schuhen(in den Größen 36 bis 41) und Accessoires umfasst die Kollektion auchKinderkleidung (in den Größen 86 bis 116). Sie wird in 27europäischen Ländern und den USA in über 10.000 Lidl-Filialen undvier Onlineshops angeboten.Lassen Sie sich inspirieren und verfolgen Sie den Countdown unterhttp://lidl.de/fashionweekInstagram: @lidldeFacebook: Lidl Deutschland#LETSLOVESUMMER#esmarabyheidiklumÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell