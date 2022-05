LEONOR ESPINOSA AUS BOGOTA IST THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2022

London (ots/PRNewswire) -The World's 50 Best Restaurants 2022 enthüllen heute die Gewinnerin des von Nude Glass gesponserten „The World's Best Female Chef Award": Leonor Espinosa, die Chef-Inhaberin des Leo in Bogotá. Espinosa wurde bereits 2017 zur „Latin America's Best Female Chef" ernannt und ist durch ihre harte und konsequente Arbeit zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten Kolumbiens geworden. Sie feiert die lokalen kolumbianischen Produkte und Aromen und zeigt gleichzeitig den Wert der biologischen Vielfalt des Landes und die sozialen Aspekte der Gastronomie.Espinosa, eine Schlüsselfigur in der Renaissance der kolumbianischen Küche, zog erst letztes Jahr um und gestaltete ihr Flaggschiff-Restaurant neu, woraufhin es auf Platz 46 der „The World's 50 Best Restaurants" 2021 gewählt wurde. Auf der Bühne stellte Espinosa ein Verkostungsmenü aus 100 % kolumbianischen Zutaten und Gerichten zusammen, die tief in der kolumbianischen Esskultur verwurzelt sind. Das gastronomische Erlebnis dreht sich rund um die vielfältigen Ökosysteme des Landes und versucht sich auch an neuen Zutaten, die in die Rezepte mit eingebracht werden.2008 gründete Espinosa mit ihrer Tochter Laura Hernández-Espinosa, Chefsommelière im Leo, die Stiftung Funleo. Gemeinsam haben Mutter und Tochter einige Geheimnisse rund um einheimische Zutaten und althergebrachte Techniken enthüllt, die die Inspiration für die einzigartigen Menüs im Leo liefern. Auch heute benennt und fördert Funleo die kulinarischen Traditionen der ländlichen und ethnischen Gemeinschaften und fördert gleichzeitig ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit mit Programmen, die die Verwendung autochthoner Zutaten im ganzen Land verbessern und die Nahrungsmittelsouveränität in den einzelnen Regionen stärken. Auf der Speisekarte des Leo wird die Herkunft jeder Zutat hervorgehoben, beispielsweise Pulantana aus der Wüste und Cacay und Cnopio aus den Andenausläufern.Neben der Leitung des Leo und der Stiftung Funleo hat Espinosa zur Einrichtung eines Comprehensive Gastronomy Centre in Golfo de Tribugá als alternativen Rahmen für Menschen beigetragen, die vom Drogenhandel betroffen oder daran beteiligt sind. Darüber hinaus hat sie sich dafür eingesetzt, das Bewusstsein für die kulinarischen Reichtümer Kolumbiens zu schärfen, indem sie mit ihrer Arbeit die Bevölkerung dazu ermutigt, ihr kulturelles Erbe in ein Instrument für die sozioökonomische Entwicklung umzuwandeln.William Drew, Director of Content bei The World's 50 Best Restaurants, erklärt: „Leonor Espinosa ist eine der bekanntesten lateinamerikanischen Köchinnen ihrer Generation. Sie setzt sich wie keine andere für die Artenvielfalt Kolumbiens und die kulturelle Vielfalt des Landes ein. Wir freuen uns, ihre herausragende Arbeit zu würdigen."Die „The Best Female Chef Award"-Reihe zeichnet branchenführende Köchinnen aus, die wegweisende Arbeit in ihrer Branche leisten.https://mediacentre.theworlds50best.com (https://mediacentre.theworlds50best.com/)Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1817772/50_Best_Espinosa.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1817772/50_Best_Espinosa.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpgPressekontakt:Laurel Waldron,50best@finnpartners.comOriginal-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell