LEONI Aktie: Das hinterlässt deutliche Spuren!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Die steigende unsichere gesamtwirtschaftliche Situation spiegelt sich in der sinkenden Nachfrage der internationalen Automobilmärkte wider. In drei der wichtigsten Regionen weltweit wurden laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) in den ersten drei Quartalen 2019 weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. In China soll es 11,6 % weniger Zulassungen gegeben haben, in Westeuropa 2 % weniger. Diese zurückhaltende Entwicklung wirkt sich natürlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung