LEONINE übernimmt W&B TV / Geschäftsführung der LEONINE nun komplett: Quirin Berg wird Chief Creative und Chief Production Officer und Max Wiedemann Chief Production und Business Development Officer (FOTO)

München (ots) -LEONINE hat zum 13.11.2019 die W&B TV von der Endemol Shine Group, Quirin Bergund Max Wiedemann übernommen. Sie wird Teil des Geschäftsbereichs LEONINEProduction, zu der seit April 2019 bereits die Wiedemann & Berg Film gehört.Quirin Berg und Max Wiedemann bleiben Geschäftsführer beider Unternehmen undwerden zudem zum 1. Januar 2020 in die Geschäftsführung von LEONINE eintreten.Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung derzuständigen Behörden.Quirin Berg wird in der LEONINE Geschäftsführung die Position des Chief Creativeund Chief Production Officer übernehmen und die kreative Ausrichtung der Gruppeverantworten. Gemeinsam mit Max Wiedemann wird er als Chief Production Officerdie gesamte Fiction-Produktion von LEONINE in den Bereichen Kino, TV undKoproduktion leiten. Max Wiedemann wird zudem in seiner Funktion als ChiefBusiness Development Officer der Gruppe die Entwicklung neuer Geschäftsbereicheund deren Integration verantworten.Quirin Berg und Max Wiedemann haben ihre Anteile an W&B TV und Wiedemann & BergFilm vollständig veräußert, werden aber gleichzeitig Gesellschafter der LEONINEund bleiben somit weiter als Unternehmer investiert.Fred Kogel wird zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO weiterhin den BereichNon-Fiction/Entertainment Produktion verantworten.Fred Kogel, CEO von LEONINE: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist,nach der bereits erfolgten Akquisition der Wiedemann & Berg Film mit W&B TV zweider innovativsten und erfolgreichsten Produktionsunternehmen Deutschlands inunseren Produktionsbereich zu integrieren und die Holding Geschäftsführung mitQuirin und Max zu komplettieren. Wir haben seit Beginn der Planungen für LEONINEgemeinsam die ambitionierte Vision eines qualitativ hochwertigen One Stop Shopfür Content. Im Team mit KKR, Atwater Capital und unserenGeschäftsführungskollegen sind wir Co-Founder von LEONINE und ich freue michsehr auf die Zusammenarbeit!"Philipp Freise, Co-Leiter des Private-Equity-Geschäfts von KKR in Europa: "Mitder Akquisition von W&B TV haben wir das Fundament von LEONINE vollendet. Esgibt kaum ein anderes deutsches Medienunternehmen, das im Produktionsgeschäftderart breit aufgestellt ist. Auf dieser Basis wird LEONINE in dem disruptivenMarktumfeld erfolgreich wachsen und diesen Markt aktiv mitgestalten."Quirin Berg und Max Wiedemann: "Wir sind seit 20 Jahren Produzenten undUnternehmer und haben schon lange den Traum von einem deutschen Studio das Film,Verleih, Fernsehen, Lizenzgeschäft und Entertainment unter einem Dach vereint.Dieser Gedanke wird jetzt mit LEONINE Realität. Fred ist ein herausragender CEOund wir freuen uns sehr über die Qualität und Dimension der Partnerschaft mitihm, Philipp Schaelli, KKR, einem fantastischen Team und vielen großartigenKreativen. Die ständige Weiterentwicklung unserer Ideen und Möglichkeiten warfür uns immer eine wesentliche Kraft und wir sind glücklich nun gerade diesespannende Ära gemeinsam gestalten zu können."Seit der Gründung ihres Unternehmens Wiedemann & Berg Film im Jahr 2003 sindunter der Leitung von Quirin Berg und Max Wiedemann über 120 Produktionenentstanden, darunter der Oscar®-prämierte Kinofilm "Das Leben der Anderen" undNummer 1 Hits wie "Männerherzen", "Who am I", "Vaterfreuden" oder "Willkommenbei den Hartmanns". Wiedemann & Berg Film produziert aktuell Simon Verhoevensneuen Kinofilm "Nightlife" mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle.Im TV-Bereich realisiert W&B TV eine große Bandbreite an Projekten für allegroßen deutschen Sender - Fernsehfilme, Reihen, Serien, große Events undMehrteiler. W&B TV hat sich zudem als erste Firma erfolgreich im schnellwachsenden Markt von Pay-TV und OTT-Plattformen positioniert. So entstand 2012für TNT/Turner die erste eigenproduzierte deutsche Pay-TV-Serie, gefolgt von derals Kult gefeierten Serie "4 Blocks". Mit "Dark" wurde das erste deutscheNetflix Original und mit "Der Pass" eines der ersten Originals für Skyproduziert. Aktuell gedreht wird u.a. mit "Tribes of Europa" ein weiteres großesNetflix Original.LEONINE Production umfasst nun die Produktionsmarken Wiedemann & Berg Film, W&BTV, i&u TV und mit der Beteiligung an der Odeon Film AG ebenfalls Odeon Film,Odeon Entertainment, H&V Entertainment und Novafilm. Damit deckt LEONINE dasgesamte Spektrum der Film-, TV-, und OTT-Produktion sowie der Produktioninnovativer neuer Formate für Social Media-Kanäle wie YouTube, Facebook oderInstagram für scripted und non-scripted Content ab.Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllungüblicher Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich Anfang 2020abgeschlossen sein.Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das aus demZusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann &Berg Film und der W&B TV entstanden ist.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution undLEONINE Licensing deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette desFilmgeschäfts ab. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertigeInhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. LEONINEproduziert Spielfilme, Serien, TV-Shows und Content für Social Media-Kanäle. DasUnternehmen verwertet die Rechte für diese Inhalte in Kinos, digitalen Diensten,im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift LEONINE auch aufmarktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit desUnternehmens können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden -digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche undprivate Fernsehsender.