LEONINE ist der Name der neugegründeten Mediengruppe aus TMG, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film / Holding und Teile des neuen Unternehmens treten zukünftig mit dem neuen Namen an (FOTO)

München (ots) -LEONINE - so lautet der Name der Unternehmensholding aus demZusammenschluss der früheren Tele München Gruppe, der Universum Film,der i&u TV und der Wiedemann & Berg Film. Unter LEONINE werdenzukünftig die Holdinggesellschaft und ab Januar 2020 weitereoperative Unternehmensteile im Markt auftreten.Fred Kogel, LEONINE CEO: "Bei der Wahl der neuen Marke alsUnternehmensnamen war für uns entscheidend: Sie soll unseren engenBezug zu unserer auch international hochgeschätzten Heimat Bayern undMünchen widerspiegeln, sie muss international funktionieren und dieMarkenrechte mussten verfügbar sein. Mit LEONINE haben wir eineVerbindung zu Bayern mit seinem Wappentier, dem Löwen, gefunden. ImEnglischen bedeutet LEONINE "löwenartig" und beschreibt für uns damitvor allem eine Haltung - Mut, Kraft, Souveränität und einenausgeprägten Sinn für Teamplay. Diese spiegelt sich in unserenUnternehmenswerten wider. Wir sind mit einem großartigen Team dabeiein Unternehmen aufzubauen, das mit großer Leidenschaft, Erfahrung,Expertise und Kreativität Inhalte schafft, die begeistern und daskreative Talente anzieht. Es ist unser Ziel, die neuen Möglichkeiteneiner veränderten Content-Welt zu nutzen und LEONINE nachhaltig als'One Stop Shop' für Premium-Content zu etablieren."Unter der LEONINE Holding, die von Chief Executive Officer FredKogel, Chief Operating Officer Dr. Markus Frerker, Chief FinancialOfficer Joachim Scheuenpflug und Chief Distribution Officer Bernhardzu Castell geführt wird, wird das Geschäft des Unternehmens künftigin die drei Bereiche gebündelt, die für die Wertschöpfungskette desUnternehmens stehen: LEONINE Production, LEONINE Distribution undLEONINE Licensing.Ihren bisherigen Namen beibehalten werden die Produktionsfirmen,wie Wiedemann & Berg Film, Odeon Film und i&u TV, die etablierteSendermarke TELE 5 sowie die SVOD-Channels Filmtastic, Home of Horrorund Arthouse CNMA. Auch RTL II bleibt als Beteiligungsunternehmen undstarke Marke natürlich von einer Umbenennung unberührt. Die übrigenUnternehmen in den Bereichen Distribution und Licensing werden abAnfang 2020 unter der Marke LEONINE firmieren. Dazu gehören u.a. dieTele München mit ihren bisherigen Namen TM International, ConcordeFilmverleih und Concorde Home Entertainment sowie die Universum Film.Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das ausdem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TVund Wiedemann & Berg Film entstanden ist. Mit seinen dreiGeschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution undLEONINE Licensing deckt das Unternehmen die gesamteWertschöpfungskette des Filmgeschäfts ab. Der Fokus wird daraufliegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern undWegbegleiter für kreative Talente zu sein. LEONINE produziertSpielfilme, Serien, TV-Shows und Content für Social Media-Kanäle. DasUnternehmen verwertet die Rechte für diese Inhalte in Kinos,digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabeigreift LEONINE auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück.Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Kunden mithochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter,Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.