LEONINE Studios und Sky Deutschland bauen Lizenzpartnerschaft über mehrere Jahre aus

München (ots) -- Sky erhält die exklusiven Pay TV-Erstverwertungsrechte und die exklusiven SVOD-Rechte für einen Zeitraum von 12 Monaten an den kommenden LEONINE Studios Toptiteln mit Kinostart ab dem 1. Januar 2022- Teil der Vereinbarung sind auch die exklusiven Pay TV- und nicht-exklusiven SVOD-Rechte an einer Reihe von Library-TitelnLEONINE Studios und Sky Deutschland haben eine mehrjährige Lizenzvereinbarung geschlossen. Mit ihr sichert Sky Deutschland sich die exklusiven Pay TV-Erstverwertungsrechte und die exklusiven SVOD-Rechte für einen Zeitraum von 12 Monaten an den kommenden Kinospielfilmen und Home Entertainment-Titeln aus dem Premium Content Angebot von LEONINE Studios. Darüber hinaus sind die exklusiven Pay TV- und die nicht-exklusiven SVOD-Rechte an einer Reihe von Library-Titeln Teil des Vertrags.LEONINE Studios CEO Fred Kogel kommentiert den Abschluss der Vereinbarung: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Produktions-Partnerschaft mit Sky Deutschland, die unter anderem Serienproduktionen von Sky Originals wie DIE IBIZA AFFÄRE (https://www.presseportal.de/pm/33221/5048794) und DER PASS (https://www.presseportal.de/pm/33221/5070340) oder die Dokumentation DAS IBIZA-VIDEO: EIN JOURNALISTISCHER KRIMI (https://www.presseportal.de/pm/33221/5052263) aus unserem Produktionsbereich beinhaltet, nun mit einem umfangreichen Premium Angebot an deutschen und internationalen Top-Spielfilmen erweitern können."Devesh Raj, CEO Sky Deutschland: "Es ist großartig, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit LEONINE Studios fortsetzen. Die mehrjährige Lizenzpartnerschaft beinhaltet eine Reihe an Premium-Spielfilmen und ist ein wichtiger Schritt für Sky, um unseren Kund:innen noch mehr fantastische Inhalte zu bieten."Die mehrjährige Lizenzvereinbarung umfasst u.a. die folgenden Top-Titel aus dem Angebot von LEONINE Studios:THE 355 (https://www.presseportal.de/pm/136327/5058487), der neue Action-Thriller von Star-Regisseur Simon Kinberg ("X-Men"-Reihe, "Deadpool" und "Der Marsianer") mit dem herausragenden Starensemble bestehend aus Jessica Chastain ("X-Men: Dark Phoenix", "Der Marsianer"), Diane Kruger ("Inglorious Basterds", "Aus dem Nichts"), Penélope Cruz ("Mord im Orient-Express", "Leid und Herrlichkeit"), Lupita Nyong'o ("Wir", "Black Panther") und Fan Bingbing ("X-Men: Zukunft ist Vergangenheit").MOONFALL, (https://www.presseportal.de/pm/136327/5098584) neues Blockbuster-Kino von Roland Emmerich mit den Hollywood Superstars Halle Berry ("John Wick 3"), Patrick Wilson ("Conjuring"-Trilogie), John Bradley ("Game of Thrones"), Michael Peña ("Narcos"), Charlie Plummer ("Eine wie Alaska") und Donald Sutherland ("The Undoing").Guy Ritchies ("The Gentlemen", "Sherlock Holmes") neuer Action-Thriller OPERATION FORTUNE (https://www.presseportal.de/pm/136327/5095588) mit Action-Megastar Jason Statham ("Fast & Furious"-Reihe, "Meg") und Hugh Grant ("The Gentlemen", "Codename U.N.C.L.E.").JGA, die neue Kinokomödie von Alireza Golafshan (Bayerischer Filmpreis Beste Nachwuchsregie, BUNTE New Faces Award als Bester Debütfilm für "Die Goldfische") mit Luise Heyer ("Der Junge muss an die frische Luft"), Taneshia Abt ("Nightlife"), Teresa Rizos ("Servus Baby"), Dimitrij Schaad ("Die Känguru-Chroniken"), Trystan Pütter ("Kudamm 56"), Axel Stein ("Die Goldfische"), Arnel Taci ("Türkisch für Anfänger") und Julia Hartmann ("Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft").Hollywood-Darling Channing Tatums ("Magic Mike", "21 Jump Street") Regiedebut DOG, (https://www.presseportal.de/pm/136327/5075792) in dem er auch als Hauptdarsteller zu sehen ist.IMMENHOF - DAS GROSSE VERSPRECHEN (https://www.presseportal.de/pm/136327/5096390), Sharon von Wietersheims Fortsetzung ihrer erfolgreichen Neuverfilmung der Kult-Geschichten um die Schwestern vom Immenhof mit Leia Holtwick ("Immenhof - das Abenteuer eines Sommers"), Ella Päffgen ("Immenhof - das Abenteuer eines Sommers"), Heiner Lauterbach ("Enkel für Anfänger"), Valerie Huber ("Klassentreffen") und Max von Thun ("Benjamin Blümchen").DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 (https://www.presseportal.de/pm/136327/5065115) die Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Kinofilms des Jahres 2021 mit mehr als 1,5 Millionen Kinobesucher*innen.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 