LEG Immobilien verdient deutlich mehr - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG im ersten Quartal 2022 weiter Auftrieb gegeben. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) kletterte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 16,6 Prozent auf 121,4 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand um Konzernchef Lars von Lackum weiterhin zuversichtlich, das operative Ergebnis auf 475 Millionen bis 490 Millionen Euro zu steigern.

Vor allem in den Großstädten steigen die Mieten schon seit Jahren, inzwischen holen aber auch zahlreiche mittelgroße Städte kräftig auf. Die Miete stieg auf vergleichbarer Fläche auf durchschnittlich 6,20 Euro pro Quadratmeter nach 6,04 Euro ein Jahr zuvor, wie der Konzern weiter mitteilte. Das Periodenergebnis betrug 154,5 Millionen Euro nach 124,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das lag vor allem an einer höheren Bewertung des Immobilienbestands.

Im vergangenen Jahr hatte LEG knapp 22 000 Wohneinheiten erworben, davon stammt ein großer Teil von dem in schwieriges Fahrwasser geratenen Wettbewerber Adler Group ./mne/stk