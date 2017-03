LEG Immobilien: Deutsche Bank ist ausgezogen!

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Deutsche Bank hat ihre Anteile an der LEG Immobilien AG am 1. März 2017 vollständig veräußert. Mit Wirkung zum 18. November 2016 hatte das größte Kreditinstitut Deutschlands noch 2,78 Prozent des LEG Immobilien-Kapitals im Besitz. Der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil, der zuletzt bei 2,49 Prozent lag, wurde ebenso vollständig veräußert. Größter Aktionär ist die BlackRock, Inc., welche laut einer Mitteilung vom gleichen Tag zum 1. März 12,21 Prozent der Stimmrechte hält. Dem folgt die Sun Life Financial Inc. mit 10,03 Prozent. Die CBRE Clarion Securities LLC besaß zum 11. Juli 2016 noch einen Stimmrechtsanteil von 4,999 Prozent. Die BNP Paribas Investment Partners S.A. hatte ihren Anteil am Kapital der LEG Immobilien am 14. Februar auf 3,044 Prozent ausgebaut. Die AXA S.A. meldete zum 1. Februar einen Kapitalanteil von 3,04 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 42,62 Prozent des Gezeichneten Kapitals von LEG Immobilien. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,14 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.