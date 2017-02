LEG Immobilien: BNP Paribas kauft zu!

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die BNP Paribas Investment Partners S.A. hat sich am 21. Februar 2017 mit einer Stimmrechtsmitteilung als wieder als großer Aktionär der LEG Immobilien AG zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 14. Februar 2017 hatte die Tochter der französischen Geschäftsbank insgesamt 1.923.467 Aktien bzw. 3,044 Prozent des LEG-Kapitals im Besitz. BNP Paribas ist über Finanzinstrumente ein zusätzlicher Stimmrechtsanteil von 0,086 Prozent zuzurechnen. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt der Finanzdienstleister in der Aktionärsliste von LEG Immobilien Platz vier. Größter Aktionär ist die BlackRock, Inc., welche laut der letzten Mitteilung 13,47 Prozent der Stimmrechte hält. Dem folgt die Sun Life Financial Inc. mit 10,03 Prozent. Die CBRE Clarion Securities LLC besaß zum 11. Juli 2016 noch einen Stimmrechtsanteil von 4,999 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die LEG Immobilien AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Atlas Sicav – Real Estate EMU

6,50

UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany

6,10

Danske Invest Kiinteistö

5,77



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

