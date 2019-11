LEG-Chef rechnet nicht mit Mietendeckel für Nordrhein-Westfalen

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Chef von LEG Immobilien sieht aktuell nicht die Gefahr eines Mietendeckels in Nordrheim-Westfalen.



"Meine Gespräche mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen lassen keinen Anlass zur Sorge aufkommen", sagte Lars von Lackum dem Handelsblatt (Montagausgabe). An die Bundesregierung appellierte er, eine stetigere Wohnungspolitik zu betreiben. "Wenn wir unentwegt politische Änderungsrisiken haben, werden wir keine Investoren mehr finden, die uns für 20 oder 25 Jahre Kapital zur Verfügung stellen. Das bereitet mir Sorgen."

Die Diskussion in Berlin über einen Mietendeckel sorgt in der Immobilienbranche für Verunsicherung. Der Berliner Senat will die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen, die vor dem Jahr 2014 gebaut wurden, für fünf Jahre einfrieren. Demnach sollen maximal 9,80 Euro Kaltmiete je Quadratmeter erlaubt sein. Auch Rückzahlungen bei überhöhten Mieten wären dabei möglich.

LEG hat zwar keine Wohnungen in der Bundeshauptstadt, aber in Bremen, wo sich die neue Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken auch einen Mietendeckel für ihre Stadt vorstellen kann. LEG besitzt in Bremen rund 1000 Wohnungen der rund 131 100 Wohneinheiten./mne/knd/mis