LEGO Steine mit Brailleschrift: LEGO Gruppe und die LEGO Stiftung entwickeln gemeinsam mit Blindenverbänden neue Lernmethode (FOTO)

München (ots) -Sechs Punkte, angeordnet in zwei senkrechten Reihen mit je dreiPunkten, bilden die Basis der Blindenschrift nach Louis Braille. DieLEGO Gruppe und die LEGO Stiftung haben dieses Punktemuster gemeinsammit verschiedenen Blindenverbänden auf LEGO Steine übertragen. Zielist es, das Erlernen der weltweit anerkannten Brailleschrift mithilfeder LEGO Steine weiter zu fördern. Nach Abschluss der aktuellenPrototypen-Testphase plant die LEGO Gruppe die LEGO Braille Sets ab2020 über ausgewählte Organisationen blinden und sehbehindertenKindern gratis zur Verfügung zu stellen, wie das dänische Unternehmenheute auf der Sustainable Brands Conference in Paris, Frankreich,bekannt gibt.Ein LEGO Braille Set wird voraussichtlich 250 verschiedene LEGOBraille Steine enthalten, auf deren Oberfläche sich jeweils dieleicht zu ertastenden Punktemuster einzelner Buchstaben, Zahlen oderSymbole befinden. Jedes Set enthält die passenden Steine für unteranderem das Alphabet, die Zahlen von null bis neun undMathematiksymbole. Um auch Familienmitglieder, Lehrer und andereKinder ohne Sehbehinderung zu berücksichtigen und ein gemeinsamesSpiel- und Lernerlebnis zu ermöglichen, sind die LEGO Braille Steinezudem mit Buchstaben oder Symbolen bedruckt. Vor der jeweiligenMarkteinführung durchlaufen die Sets ausgiebige Testphasen, aktuellin Brasilien, Dänemark, Großbritannien und Norwegen, um denunterschiedlichen linguistischen Anforderungen gerecht zu werden. ImSpätsommer dieses Jahres folgen Deutschland, Frankreich und Spanien."Immer weniger blinde oder sehbehinderte Kinder lernen das Lesenund Schreiben mittels der Blindenschrift. Sie nutzen vielfachComputerprogramme, Hörbücher und weitere technische Hilfsmittel. Waszunächst von Vorteil erscheint, kann sich jedoch als nachteiligerweisen. Denn wir wissen, dass die Menschen, die die Brailleschriftverwenden, oft unabhängiger sind, einen höheren Bildungsstand undbessere Aussichten auf eine Beschäftigung haben", sagt PhilippeChazal, französischer Schatzmeister der Europäischen Blindenunion(EUB). "Wir sind fest davon überzeugt, dass die LEGO Braille Steinedazu beitragen, das Interesse am Erlernen der Brailleschrift zusteigern. Deshalb freuen wir uns, dass die LEGO Stiftung diesesKonzept weiterentwickelt, um Kindern auf der ganzen Welt dieBrailleschrift nahezubringen."John Goodwin, CEO der LEGO Stiftung ergänzt: "Blinde undsehbehinderte Kinder haben, genau wie nicht eingeschränkte Kinder,Zukunftsträume und Sehnsüchte. Sie haben den gleichen Wunsch, dieWelt zu erforschen, sind aber oft einer unfreiwilligen Isolationausgesetzt. Wir sind uns sicher, dass Kinder am besten im Spiellernen und dadurch wichtige Fähigkeiten wie Kreativität, Teamarbeitund Kommunikation entwickeln. Mit diesem Projekt schaffen wir einenspielerischen und integrativen Ansatz für das Erlernen derBlindenschrift, der hoffentlich Kinder, Eltern, Betreuer, Lehrer undPraktizierende weltweit genauso wie uns selbst begeistert."Entstehung der LEGO Braille SteineDie Idee zu den LEGO Braille Steinen wurde von der DanishAssociation of the Blind 2011 an die LEGO Gruppe herangetragen, undauch die brasilianische Dorina Nowill Foundation for the Blind war2017 von dem Konzept überzeugt. In enger Zusammenarbeit mit weiterenBlindenverbänden aus Brasilien, Dänemark, Großbritannien und Norwegenentstanden die innovativen LEGO Steine, die das Lernen derBrailleschrift erleichtern und fördern sollen.Morten Bonde, Senior Art Director bei der LEGO Gruppe, kennt dieSchwierigkeiten sehbehinderter Mitmenschen aus eigener Erfahrung: Erleidet an einer genetischen Augenerkrankung, die ihn im Laufe derZeit erblinden lässt. "Die Reaktionen auf die LEGO Braille Steine,die wir von Schülern und Lehrern bisher während der Testphaseerhalten haben, waren sehr inspirierend. Sie erinnern mich daran,dass die einzigen Einschränkungen im Leben die sind, die ich mirselbst setze. Das Engagement der Kinder und ihr Interesse daran,unabhängig und gleichberechtigt in die Gesellschaft integriert zusein, sind sehr präsent. Es berührt mich, wie blinde undsehbehinderte Kinder von den LEGO Braille Steinen profitieren unddamit wichtige Fähigkeiten sowie Selbstvertrauen für den Beruf unddas alltägliche Leben entwickeln."Hintergrundinformationen- Nach Schätzungen der World Health Organization sind weltweit 19Millionen Kinder sehbehindert, darunter 1,4 Millionen Kinder miteiner irreversiblen Erblindung*1.- In Europa sind etwa 75 Prozent der Erwachsenen mitSehbehinderung arbeitslos. Zum Vergleich: Unter allen Europäernmit Behinderungen liegt die Arbeitslosenquote bei 53 Prozent.Laut Europäischem Behindertenforum und Europäischer Blindenunionist die Arbeitslosigkeit eng mit Diskriminierung, Armut undsozialer Ausgrenzung verbunden*2.- Das Europäische Behindertenforum und Human Rights Watch weisendarauf hin, dass Kinder mit Behinderungen oft Schwierigkeiten imSchulsystem haben, weil es nicht genügend unterstützendeRessourcen gibt*3.- In den Vereinigten Staaten lernen heute nur 10 Prozent derblinden Kinder eine Blindenschrift, verglichen mit über 50Prozent in den 1950er-Jahren, so das Ergebnis des NationalFederation of the Blind Reports*4. 