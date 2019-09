LEGO Rebuild the World: Unser Herz schlägt für Kreativität

München/Berlin (ots) -Kreative Problemlösung - in einer immer komplexer werdenden Weltwird sie zunehmend zur Schlüsselkompetenz. Das Weltwirtschaftsforumzählt Kreativität bereits zu den drei wichtigsten Fähigkeiten auf demArbeitsmarkt der Zukunft und sagt voraus, dass 65 Prozent derKindergartenkinder im Erwachsenenalter Arbeitsplätze haben werden,die heute noch nicht erfunden sind.* Mit LEGO Rebuild the World fälltheute der Startschuss zu einer Kampagne, die kreative Fähigkeitenfördert und dazu inspiriert, die Welt neu zu gestalten. Den Auftaktbildet eine interaktive Installation an der Berliner East SideGallery.Rebuild the World: Kreativität als ZukunftskompetenzKreativität ist eine wesentliche Fähigkeit, die Menschen dabeihilft, sich zu entwickeln und die Welt von morgen zu gestalten.Kreativität kann zur Grundlage der eigenen Weltsicht werden. Sie istgrenzenlos und individuell und formt doch unsere gemeinsame Zukunft.Mit Rebuild the World möchte die LEGO GmbH die nachkommendeGeneration dazu inspirieren, ihre eigenen Ideen zu entwickeln undihre Zukunft zu gestalten.Florian Gmeiner, Senior Marketing Director bei der LEGO GmbH: "Wirsind davon überzeugt, dass Kinder mit kreativen Fähigkeiten geborenwerden. Sie sehen die Welt aus einer einzigartigen Perspektive undhaben die Vorstellungskraft, die Welt kontinuierlich neu zu erfindenund dafür innovative Lösungen und Ideen zu entwickeln. Mit Rebuildthe World wollen wir Kinder darin unterstützen, dass diese natürlicheKreativität zu einer lebenslangen Fähigkeit wird."Spielen als Schlüssel zur Entfaltung der KreativitätEs beginnt mit einem Stein... und Millionen von Möglichkeiten.Fantasievolles Spielen hilft Kindern zu lernen, kreativ und innovativzu sein, Probleme zu lösen und kritisch zu denken. LEGO Steineerlauben es Kindern, ihre Ideen tatsächlich umzusetzen. Damit könnensie experimentieren, Regeln brechen, Ideen verwerfen, umdenken undneu denken, aber auch scheitern, um es dann wieder zu versuchen. Diesist der Kreislauf der Kreativität und die Essenz des LEGOBauerlebnisses. Rebuild the World inspiriert mit zahlreichenBeispielen und Ideen aus verschiedenen Bereichen des Lebens dazu,selbst aktiv zu werden, an kreativen Problemlösungen zu arbeiten undeinen optimistischen Blick auf die Welt zu erlangen.Mitmachen an der Berliner East Side GalleryDen Auftakt zu Rebuild the World bildet eine Aktion, diesymbolisch für die Grenzen sprengende Kraft der kreativenProblemlösung und des kritischen Denkens steht. An der Berliner EastSide Gallery wurde die Welt vor 30 Jahren wortwörtlich umgebaut undKünstler aus aller Welt erschufen aus einem Symbol der Trennung einevielfältige und weltoffene Kunstgalerie. An diesem Ort lädt die LEGOGmbH dazu ein, gemeinsam ein 15x10 Meter großes Kunstwerk zuerschaffen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.Florian Gmeiner: "Rebuild the World steht für die Möglichkeiten,die Welt positiv zu verändern - im Kleinen wie im Großen. Neben derKreativität ist dafür ein optimistischer Blick auf die Weltentscheidend, der Glaube, etwas bewirken zu können. Das wollen wirfördern, darum haben wir uns diesen Ort ausgesucht. Natürlich kommtbei der Aktion auch der Spaß am Gestalten nicht zu kurz."Vom 17. bis 21. September 2019 sind alle Berliner undHauptstadtbesucher aufgerufen, sich zu beteiligen: Ausgerüstet mitLEGO Steinen können sie sich per Hebebühne ins Zentrum einer 15x10Meter großen 3D-Installation fahren lassen. Dort haben sie dieMöglichkeit, ein gebrochenes Herz mit LEGO Steinen zusammenzufügen.Das Kunstwerk zeigt eines der Kampagnenmotive und ist einZusammenspiel aus Graffiti Art und LEGO Steinen.Neben ihrem Beitrag zu der LEGO Installation können sichInteressierte vor Ort über Rebuild the World informieren. Außerdemsind Kinder und Erwachsene gleichermaßen eingeladen, anSpielstationen mit LEGO Steinen aktiv zu werden. Neben dem freienSpiel haben sie hier die Möglichkeit, unter Anleitung inunterhaltsamen Bau-Übungen kreative Lösungen für kleineHerausforderungen zu finden.Die Teilnahme ist kostenlos in der Mühlenstraße 6 in 10243 Berlinmöglich:17. September: 15 bis 20 Uhr18.-20. September: 12 bis 20 Uhr21. September: 10 bis 20 UhrRebuild the World ChallengeKinder können zudem an Rebuild the World teilnehmen, indem sieihre Kreationen in der LEGO Life App oder unterwww.LEGO.com/rebuild-the-world-challenge präsentieren.Mehr zur LEGO Rebuild the World Kampagne erfahren Sie unterwww.LEGO.com/rebuild-the-world*Quelle: http://ots.de/Ag1vIY und http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics/Hinweis für die Redaktion Bild- und Videomaterial steht hier zumDownload bereit: http://www.LEGOnewsroom.deÜber die LEGO Gruppe: Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmenin Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, undHauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China,und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole KirkKristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch denweltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führendenSpielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best is goodenough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindernein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen" durchkreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden aufder ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.comentdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, zu unserenfinanziellen Ergebnissen und unserem sozialen Engagement finden Sieunter http://www.LEGO.com/aboutus.LEGO und das LEGO Logo sind Marken der LEGO Gruppe. © 2019 TheLEGO GroupPressekontakt:LEGO GmbHPressestelleJanina RosoTel.: + 49 89 4534 6127Presse@LEGO.comZucker.KommunikationProdukt-PR D/A/CHDaniel KreuscherTel.: +49 30 24 75 87 - 0LEGO@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell