LEGO DUPLO Umfrage zeigt: Spielen ist für Opa und Oma das beste Anti-Aging-Mittel (FOTO)

München (ots) - Kinderzimmer statt SeniorenwohnheimDie Bindung zwischen Kleinkindern und Großeltern ist etwas ganz Besonderes.Dabei gehen die Vorteile von Opa und Oma weit übers Kekse-Essen und überkostenloses Babysitten hinaus: Eine aktuelle YouGov-Umfrage (1) im Auftrag vonLEGO® DUPLO zeigt, dass das Spielen mit ihren Enkelkindern von 84 Prozent derbefragten Großeltern als bestes Mittel gegen das Älterwerden wahrgenommen wird.Zwei Drittel (67 Prozent) geben sogar an, dass sie während der gemeinsamenSpielzeit ihr eigenes Alter vergessen. Das liegt wohl auch daran, dass fast alleder befragten Großeltern beim Eintauchen in Rollenspiele oder Bauen von hohenTürmen jede Menge Spaß empfinden (94 Prozent) und mehr lachen als sonst (88Prozent).Verjüngungskur im KinderzimmerDie von LEGO® DUPLO in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass der Anteilglücklicher (84 Prozent gegenüber 59 Prozent), körperlich fitter (83 Prozentgegenüber 62 Prozent) und sich jung fühlender (70 Prozent gegenüber 50 Prozent)Großeltern bei den Befragten, die mindestens 1,5 Stunden pro Woche mit ihrenEnkeln spielen, deutlich höher ist als bei den Großeltern, die nicht mit denEnkelkindern spielen. (2)Auch die Tatsache, dass die ältere Generation während der gemeinsamen Spielzeitbesonders aktiv ist (84 Prozent), kindisch und albern sein kann (82 Prozent) undihre grauen Zellen anregt (81 Prozent), wirkt wie ein wahrer Jungbrunnen. ZweiDrittel (67 Prozent) vergessen beim gemeinsamen Spielen mit den Enkelkindernsogar ihr tatsächliches Alter.Gegen die Einsamkeit von Oma und OpaDer Zusammenhalt von Kleinkindern und ihren Großeltern, der während desgemeinsamen Spielens entsteht, hat auch auf den Gemütszustand von Oma und Opaeinen positiven Effekt. Die von LEGO® DUPLO in Auftrag gegebene Umfrage zeigt:Je mehr Zeit Großeltern mit ihren Enkeln verbringen, desto weniger einsam fühlensie sich in ihrem Alltag. Für 93 Prozent der Umfrageteilnehmer scheint diegemeinsame Spielzeit zudem eine echte Herzensangelegenheit zu sein, da sie derAussage "Ich mag die emotionale Wärme, die mir meine Enkelkinder geben" eheroder voll und ganz zustimmen.(1) Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH im Auftrag der LEGO® GmbH, an der 512 Großeltern mitEnkelkindern zwischen 2 und 5 Jahren im Zeitraum vom 02.10.2019 bis 08.10.2019teilnahmen.(2) Die Subgruppe der Nicht-Spieler umfasst N = 34 Personen. Das Ergebnis kanndeshalb nur als Tendenz verstanden werden.Die Presseinformationen und weiteres Bildmaterial sowie eine Infografik zurUmfrage finden Sie unter www.LEGOnewsroom.de.Pressekontakt:LEGO GmbHPressestelleJoëlle HombergerTel.: + 49 89 4534 6176Presse@LEGO.comrabach kommunikation GmbH & Co. KGProdukt-PR D/A/CHKatja KlindtTel.: + 49 40 413 463 1-17LEGO@rabach-kommunikation.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell