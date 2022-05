LEGOLAND® CALIFORNIA RESORT ENTHÜLLT DIE WELTPREMIERE DER ERSTEN LEGO® FERRARI BIULT AND RACE ATTRAKTION!

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Das LEGOLAND California Resort eröffnet am 12. Mai mit einer offiziellen Eröffnungsfeier für seine neueste Attraktion, LEGO Ferrari Build and Race, die größte Tourismussaison- Modernste digitale Technologie ermöglicht es den Gästen, ihren eigenen LEGO Ferrari zu bauen, zu testen und zu fahren- Das lebensgroße LEGO Modell des Ferrari F40, das aus mehr als 350.000 LEGO Teilen gebaut wurde, war auf der Veranstaltung zu sehen und wird ein ständiger Mittelpunkt der Attraktion seinStarten Sie Ihre Motoren! Gestern hat das LEGOLAND® California Resort seine neueste Attraktion, LEGO® Ferrari Build and Race, vorgestellt. Die neue Attraktion profitiert von der zunehmenden Popularität der Formel 1 (die Zuschauerzahlen sind im Vergleich zu 2020 um 56 % gestiegen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3535870-1&h=1303701162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3535870-1%26h%3D2777645719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fracer.com%252F2021%252F08%252F10%252Finsight-whats-driving-f1s-u-s-boom%252F%26a%3Dup%2B56%2525%2Bcompared%2Bto%2B2020&a=im+Vergleich+zu+2020+um+56%C2%A0%25+gestiegen)), und versetzt die Besucher mit modernster digitaler Technologie auf den Fahrersitz, wie sie es in keinem anderen LEGOLAND Themenpark der Welt je erlebt haben.„LEGOLAND California ist begeistert, diese einzigartige Attraktion nach Carlsbad, Kalifornien, zu bringen und damit den Startschuss für eine der größten Urlaubssaisons aller Zeiten zu geben", so Kurt Stocks, Präsident des LEGOLAND California Resorts. „Nach dem Grand Prix von Miami wissen wir, wie aufregend die Formel-1-Rennen sein können, und wir freuen uns darauf, unseren Gästen hier im Park einen Vorgeschmack auf dieses Erlebnis zu geben."Im Mittelpunkt der Eröffnung stand ein lebensgroßes, leuchtend rotes Ferrari F40-Modell, das von der LEGO Gruppe entwickelt wurde und weltweit einzigartig ist. Für das LEGO Modell benötigte ein Team von Meistermodellbauern mehr als 3.800 Stunden und über 350.000 LEGO Teile. Das Model ist 4 Meter lang, 2 Meter breit, 1,2 Meter hoch und wiegt mehr als 1.360 kg. Als ständiges, visuelles Herzstück der „Garage" der Attraktion können die Gäste in dem Ferrari F40-Modell in Originalgröße Platz nehmen und sich fotografieren lassen.Beim LEGO® Ferrari Build and Race können die Gäste ihren eigenen LEGO Ferrari bauen, testen und Rennen fahren. Inspiriert von den lustigen Fakten über Ferrari, der Renngeschichte und den Auszeichnungen, die in der „Garage" ausgestellt sind, können die jungen Rennfahrer ihrer Kreativität freien Lauf lassen, wenn sie sich in den Bau- und Testbereich begeben, um ihr eigenes LEGO-Ferrari-Auto zu konstruieren, mit dem sie dann auf einer der drei Teststrecken fahren können. Jede Strecke bietet den Gästen verschiedene Hindernisse, Herausforderungen und die Chance, die schnellste Zeit zu erzielen.Nach der Feinabstimmung ihrer Fahrzeuge begeben sich die Gäste in den Rennbereich und nutzen die von Dimensional Innovations, einem führenden Anbieter von immersiven und fesselnden Erlebnissen, entwickelte digitale Technologie, um ihre Autos digital zu scannen und virtuelle Rennen zu fahren, um die schnellste Rundenzeit zu erzielen. Die Gäste können ihr LEGO Auto bis hin zu Motorgröße, Reifenspezifikationen, Leistung und Aerodynamik digital modifizieren, das Nummernschild personalisieren und sogar Aufkleber hinzufügen.Einmal auf der „Rennstrecke", ist LEGO Ferrari Build and Race interaktiv und herausfordernd, da sich die Rennfahrer an die sich ändernden Bedingungen der Rennstrecke aufgrund von Wetter, Wind, Temperatur und Windgeschwindigkeit anpassen müssen. Die Gäste haben drei Runden Zeit, um ihre Bestzeit zu erzielen, indem sie Touchpads verwenden, um ihrem Auto zusätzliche Beschleunigung zu verleihen und die Konkurrenten in den Ausweichstellen zu überholen. Die Familien können das Geschehen auf Overhead-Monitoren aus der Vogelperspektive mitverfolgen und auf Ranglisten den Status der laufenden Rennen und die besten Leistungen des Tages verfolgen.Die Reise geht weiter in der DUPLO® Build Zone, wo die kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre eigenen Kreationen aus größeren Steinen entwerfen können. Ein Mitglied der LEGO Boxencrew wird ebenfalls vor Ort sein, um lustige Fakten über Ferrari und die Geschichte des Rennens mitzuteilen und thematische LEGO Rennausrüstungen und Preise zu präsentieren.LEGO Ferrari Build and Race ist im Eintrittspreis für das LEGOLAND California Resort enthalten. Es reiht sich in diesem Jahr in die Liste der Neuzugänge im Park ein, darunter das brandneue LEGO-Modell des SoFi-Stadions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3535870-1&h=1841825514&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3535870-1%26h%3D2120089484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.legoland.com%252Fcalifornia%252Fthings-to-do%252Fseasonal-events%252Fsofi-stadium%252F%2523%253A%257E%253Atext%253DSoFi%252520Stadium%252520will%252520%252522touch%252520down%252Cand%252520over%2525204%252520feet%252520tall.%26a%3DSoFi%2BStadium%2BLEGO%2Bmodel&a=LEGO-Modell+des+SoFi-Stadions) im MINILAND U.S.A. Die Eintrittspreise für das LEGOLAND California Resort, den Betriebsplan und weitere Informationen finden Sie unter www.LEGOLAND.com oder rufen Sie 760-918-LEGO (5346) an.