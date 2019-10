LED-Technik reduziert 2019 den Stromverbrauch: 17 Milliarden Lämpchen erstrahlen an Weihnachten (FOTO)

Hamburg (ots) -In der Advents- und Weihnachtszeit 2019 werden rund 17 Milliarden Lämpchen diedeutschen Haushalte erleuchten - rund eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Dasist das Ergebnis der 9. LichtBlick-Weihnachtsumfrage, die dasMarktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters im Oktober unter2.131 Teilnehmern durchgeführt hat. Einer der Gründe für den Zuwachs ist derverstärkte Einsatz von stromsparender LED-Lichtdekoration. LED-Lichterkettennutzen zwar mehr Lämpchen, verbrauchen aber weniger Strom. 77 Prozent derBefragten nutzen diese stromsparende Variante (2018: 72 Prozent), nur 13 Prozentnehmen weiterhin herkömmliche Glühlampen (2018: 17 Prozent)."LED-Lämpchen ziehen mehr und mehr in die deutschen Haushalte ein" so VolkerWalzer von LichtBlick. "Dank der weiterentwickelten Technik ist die Zeit vonkalt-weißem LED-Licht an Weihnachten vorbei - mittlerweile gibt es Lichterkettenund Weihnachtsdekoration mit warmweißem Lichterglanz." Leuchtfiguren,Lichterketten oder weihnachtliche Fensterbilder - die Deutschen habenmittlerweile ein gutes Repertoire an Dekoration für die Adventszeit. JederHaushalt besitzt im Schnitt fünf bis sechs Dekomittel.153 Millionen Euro Stromkosten für AdventsbeleuchtungDie weihnachtliche Beleuchtung wird in diesem Jahr rund 510 MillionenKilowattstunden Strom verbrauchen. 2018 waren es noch 600 MillionenKilowattstunden (bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 180 Stunden)."Mit dieser Leistung könnten rund 170.000 Haushalte ein ganzes Jahr lang mitStrom versorgt werden", sagt Volker Walzer. "Die Kosten dafür belaufen sich aufrund 153 Millionen Euro." 2018 waren es noch 182 Millionen Euro.Das Interesse an der weihnachtlichen Lichterstimmung auf öffentlichen Plätzenund in Gebäuden ist weiterhin groß: 76 Prozent der Befragten gaben an, dass diestimmungsvolle Beleuchtung in Städten und Gemeinden - ob an Häuserfassaden, aufdem Weihnachtsmarkt oder als Straßendekoration - ein wichtiger Bestandteil derWeihnachtszeit ist.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2131 Personen zwischen dem 21. und 23.10.2019 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell