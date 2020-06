LEDVANCE erhält als erstes Unternehmen neues VDE-Qualitätszertifikat für Human Centric Lighting (HCL) (FOTO)

Garching (ots) - Das unabhängige VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut bescheinigt erstmals einem Unternehmen, alle existierenden Voraussetzungen, Normen sowie Standards für ein Human Centric Lighting (HCL)-System qualitativ zu erfüllen. LEDVANCE erhält das HCL-Zertifikat mit bestmöglicher Qualitätsauszeichnung (3/3 Sternen) für sein neues und fortschrittliches BIOLUX® HCL-System. Das System unterstützt positiv den menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus, steigert tagsüber das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit und verbessert zugleich die nächtliche Schlafqualität.VDE Prüfzeichen stehen als Synonym für Sicherheit und Qualität von elektrotechnischen Geräten, Komponenten und Systemen. Die unabhängigen Prüfingenieure führen bei mehr als 100.000 Geräten pro Jahr Produkt-, Qualitäts- und Sicherheitstests durch, bevor vom VDE Institut das Prüfzeichen verliehen wird. Nun hat das VDE Institut einen neuen, standardisierten HCL-Kriterienkatalog entwickelt, um auch HCL-Systeme hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Performance und Gebrauchstauglichkeit zu bewerten. Die Einhaltung dieser strengen Kriterien wird mit einem dreistufigen Zertifikat bestätigt. Das BIOLUX® HCL-System von LEDVANCE erzielte bei den Tests herausragende Ergebnisse und erhält als erstes HCL-System überhaupt das neue VDE HCL-Zertifikat mit der bestmöglichen Auszeichnung mit 3/3 Sternen. In die Bewertung flossen unterschiedliche Kriterien hinsichtlich Lichtqualität, korrekte Simulation des Tageslichtverlaufs, Energie- und Kosteneffizienz, Sicherheit, einfache Installation und Inbetriebnahme, die Gebrauchstauglichkeit sowie die Einhaltung nationaler, EU-weiter sowie globaler Normen und Standards ein."Bisher gab es keine qualitative Überprüfung von HCL-Systemen durch eine unabhängige Instanz", erklärt Dr. Ulrich Weiss, Leiter Forschung und Entwicklung und Strategisches Portfoliomanagement bei LEDVANCE. "Wir begrüßen die Initiative des VDE daher sehr, standardisierte HCL-Testkriterien zu etablieren, die auf Normen und Standards beruhen und Messtechniken miteinbeziehen. Das ist weltweit einzigartig. Wir sind sehr stolz, dass unser BIOLUX® HCL-System die bestmögliche Qualitätsauszeichnung vom VDE erhält und alle Voraussetzungen erfüllt, um den menschlichen biologischen Rhythmus mit Aktivität und Leistungsfähigkeit am Tag und einem guten Schlaf in der Nacht positiv zu unterstützen und das Wohlbefinden zu steigern.""Die Zusammenarbeit mit den technischen Experten von LEDVANCE verlief hervorragend", lobt Dragana Zdravkovic-Stojanovic, Technische Expertin für Leuchten im VDE Institut. "Dabei waren unsere Vorgaben für die Auszeichnung mit 3 Sternen keineswegs einfach umzusetzen." Besonders herausragend waren für sie die hervorragende Lichtqualität, die an die Situation angepassten Tagesverläufe sowie die einfache Installation. "Ich freue mich sehr auf weitere gemeinsame Projekte," so die VDE Expertin.Was kann Human Centric Lighting?Kunstlicht hat unser Leben revolutioniert. Wir können zu jeder Zeit überall arbeiten - aber macht es uns auch gesünder? Für einen gesunden leistungsfähigen Lebensrhythmus braucht der Mensch natürlich wechselnde Tageslichtverhältnisse. Arbeiten in Innenräumen bei schlechtem Licht macht uns müde, niedergeschlagen und antriebslos.Human Centric Lighting (HCL) erzeugt mit dem richtigen Licht zur richtigen Zeit eine Arbeitsumgebung, die den natürlichen Tageslichtverlauf mit seinen visuellen, biologischen und emotionalen Wirkungen nachempfindet.Über Farbtemperaturen und Beleuchtungsstärken kann HCL den Verlauf des Tageslichts so simulieren, dass es den zirkadianen Rhythmus (die "Innere Uhr") des Menschen positiv unterstützt. Eine neutral- oder kaltweiße Lichtfarbe beispielsweise kann morgens aktivieren. Warmweißes Licht entspannt und passt ideal in die Abendstunden. HCL unterstützt Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.Weitere Informationen über das BIOLUX® HCL-System finden Sie auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_B_6mA5CMN4&t) und unserer Webseite (https://protect-eu.mimecast.com/s/RaroCBLnJsV8zZ1u6hin7?domain=hcl.ledvance.de) .Pressekontakt:Lenka KubejovaE-Mail: Press@Ledvance.com http://www.ledvance.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125751/4618523OTS: Ledvance GmbHOriginal-Content von: Ledvance GmbH, übermittelt durch news aktuell