LEBERKÄSJUNKIE - Weltpremiere zum Sechsten (FOTO)

München (ots) -Schon vor der sechsten Eberhofer-Premiere in München gab esLeberkässemmeln. Eberhofer und Birkenberger versorgten Gäste undJournalisten höchstpersönlich mit der bayerischen Leibspeise, auf dieder Cholesterin-geplagte Franz in LEBERKÄSJUNKIE verzichten soll.Entsprechend gut gelaunt waren die über 2000 geladenen Gäste und Fansim Mathäser Filmpalast.Mit Bobby Cars rauschte das Darsteller-Dreamteam Sebastian Bezzelund Simon Schwarz dann mit ihren Co-Stars Lisa Maria Potthoff, EnziFuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Eva Mattes, Manuel Rubey, CastroDokyi Affum, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner,Max Schmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Michael Ostrowski undHarry G. über den roten Teppich. Eine Windmaschine sorgte nicht nurfür kühle Luft sondern praktischerweise auch für das nötigeSpeed-Gefühl.Auch Bestseller-Autorin Rita Falk, Regisseur Ed Herzog,Produzentin Kerstin Schmidbauer, der Vorstandsvorsitzende derConstantin Film Martin Moszkowicz, Oberbürgermeister Dieter Reiter,Staatsminister Georg Eisenreich, Drehbuchautor Stefan Betz sowie dieGeschäftsführerin des FilmFernsehFonds Bayern Dorothee Erpenstein undFernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks Reinhard Scolik sagtenServus und feierten im Anschluss das Team der Kultreihe.Auf Kinotour geht's natürlich auch wieder! Details unterhttp://leberkaesjunkie-film.de/kinotour/presseDie fünf ersten Kinofilme der Kult-Reihe haben seit 2013 insgesamt3,5 Millionen Besucher ins Kino gelockt. LEBERKÄSJUNKIE ist eineConstantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto unddem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFondsBayern und des Deutschen Filmförderfonds gefördert. Neben RegisseurEd Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer waren auch wieder dieCo-Produzentinnen Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto)und Christine Strobl (ARD Degeto) an der Produktion beteiligt. DasDrehbuch schrieben Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von RitaFalk.Kinostart: 1. August 2019 in Bayern und drumherumDarsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff,Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Eva Mattes, RobertStadlober, Manuel Rubey, Anica Dobra, Castro Dokyi Affum, SigiZimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt,Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Frederic Linkemann, Lara Mandoki undals Gäste Michael Ostrowski und Harry G.Executive Producer: Christine RotheCo-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARDDegeto), Christine Strobl (ARD Degeto)Produzentin: Kerstin Schmidbauer Drehbuch: Stefan Betz und EdHerzog nach dem Roman von Rita Falk Regie: Ed HerzogBildmaterial von der Premiere steht zum Download bereit, unterhttps://constantinfilm.medianetworx.deFacebook: https://www.facebook.com/leberkaesjunkie.film/Instagram: https://www.instagram.com/franzeberhoferofficial/Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:ana radica! Presse Organisation(TV, Print, Radio PR)Ana Radica, Eva-Maria HeßTel.: 089 / 23 66 12-0E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com,evahess@ana-radica-presse.comPURE ONLINE(Online)Verena SchönhofenTel: 030 / 28 44 509-12E-Mail: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell